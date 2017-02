Rajoy s’ofereix a la Casa Blanca com un bon aliat a Europa

El nou president dels Estats Units ja sap que té en el govern espanyol un bon aliat a Europa. Donald Trump ha trucat aquest dimarts per segon cop al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, amb qui només van parlar -amb traduccions incloses- durant quinze minuts. Mentre que Alemanya i França han censurat la política migratòria del nou inquilí de la Casa Blanca, la Moncloa ha intentat mantenir l’equidistància en tot moment. Ni durant la campanya electoral nord-americana el PP es va atrevir a censurar Trump. Però Rajoy, de moment, no ha rebut cap tracte preferencial: el magnat no li va trucar fins un mes després de la seva elecció i aquest dimarts el va incloure en una ronda de contactes a diferents mandataris -el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, era el següent.

Posició clau per a la lluita contra l’EI

La conversa d’aquest dimarts ha tractat sobre tres temes. El principal: la lluita contra l’Estat Islàmic, en la qual Trump compta amb Espanya com un aliat estratègic per la seva localització al sud d’Europa i per la presència nord-americana a les bases de Rota i Morón. El segon: la situació d’Europa, principalment del Brexit. I finalment la situació econòmica d’Espanya. Rajoy ha presumit de l’estabilitat del govern espanyol -tot i estar en minoria, no tenir pressupostos aquest 2017 i dependre d’un PSOE sense un líder clar-, així com del creixement econòmic de l’Estat. Li ha assegurat que Espanya té les “millors condicions” per ser interlocutor dels EUA a Europa, l’Amèrica Llatina i també el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient.

Trump, que ha llançat durs atacs contra la comunitat hispana als EUA i ha eliminat el castellà de la pàgina web de la Casa Blanca, va transmetre al seu torn a Rajoy, segons un comunicat de la Moncloa, “la proximitat i afecte dels americans cap al poble espanyol”.