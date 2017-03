L'any 2016, el més mortífer per als infants sirians

Són 652 els menors assassinats a Síria durant el 2016, segons un informe de l'Unicef sobre l'impacte de la guerra en els infants. D'aquests 652, 255 han mort a l'escola o molt a prop. Aquesta xifra confirma que el 2016 ha estat el pitjor per als infants en un país que fa sis anys que està en guerra i que ja ha batut el rècord de violacions contra els menors.

Reclutats

A la primera línia del conflicte

"Gairebé dos milions d'infants estan fora de l'escola i estan vivint situacions que cap nen hauria d'experimentar mai", en paraules de Javier Martos, director executiu de l'Unicef Comitè Espanyol. Els menors no poden accedir a l'educació, però, a més, han de participar al conflicte. L'any 2016, 850 menors van ser reclutats per combatre a la primera línia. I, en casos extrems, van actuar com a executors, terroristes suïcides o carcellers, segons denuncia el mateix informe de l'agència de les Nacions Unides.

Desplaçats

Interns i refugiats

Milions d'infants han hagut d' abandonar casa seva a la recerca d'un lloc més segur on viure. La majoria s'han mogut només per dins del territori i alguns s'han vist obligats a desplaçar-se fins a set vegades. Tanmateix, els que han hagut de deixar el país es xifren en 2,3 milions i s'han convertit en refugiats als països veïns, com Turquia, el Líban, Jordània, Egipte o l'Iraq.

Ajuda externa

Gran dependència

Gairebé 6 milions d'infants han passat a dependre de l'ajuda humanitària, dotze vegades més que el 2012. Tanmateix, és difícil fer arribar aquesta ajuda, sobretot als 2,8 milions de nens més vulnerables, ja que es troben en zones on no és gens fàcil accedir. D'aquests, 280.000 viuen sota setge, gairebé completament aïllats. En conseqüència, segons recull l'informe de l'Unicef, molts infants moren en silenci, a causa de malalties que s'haurien pogut prevenir sense problemes en altres circumstàncies.

Supervivència

Sota condicions extremes

Com a alternativa, davant la dificultat d'accés a l'ajuda externa i amb l'objectiu de sobreviure, moltes famílies estan adoptant mesures com el matrimoni o el treball infantil. Tal com publica el document de l'agència de les Nacions Unides, en més de dos terços de les llars els infants treballen per donar suport a les famílies, però la majoria de vegades en condicions extremadament dures.

Esperança

La valentia dels infants

La situació és "insostenible", en paraules de Javier Martos, però segueix havent-hi nens amb coratge que volen estudiar per tirar endavant. Aquest és el cas de la Darsy, de dotze anys, un testimoni que recull l'informe de l'Unicef i que mostra la voluntat encara existent de perseguir somnis i aspiracions. La Darsy està refugiada a Turquia i vol ser cirurgiana "per ajudar la gent de Síria que està malalta i ferida".

Des de l'Unicef, l'organització reclama una solució immediata que acabi amb les greus violacions contra els infants, les morts, les mutilacions, els reclutaments i els atacs contra les escoles i hospitals. Sobretot, exigeixen a totes les parts del conflicte posar fi a la guerra d'una vegada per totes.