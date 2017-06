El Regne Unit elegeix avui qui haurà de negociar el Brexit

Del mercat de Spitalfields, a tocar de la City de Londres, fins a Birmingham, una ciutat que no li es gens favorable; de Glasgow, a primera hora del matí, fins a Islington nord, la circumscripció que defensa des de fa trenta-quatre anys i que ahir al vespre el va rebre com un heroi. Theresa May, primera ministra del Regne Unit, i Jeremy Corbyn, el gens convencional aspirant laborista a desbancar-la, van dedicar les últimes hores dels cinquanta dies de campanya a defensar els missatges centrals de les seves propostes. El millor Brexit possible, en el primer cas, els millors serveis socials necessaris, en el segon.

No hi havia hagut dues ofertes electorals tan allunyades entre si al Regne Unit des dels primers anys de la dècada dels vuitanta. Una campanya que ha ofert una veritable confrontació ideològica entre dues visions i models de societat i, a més, entre dues personalitats i historials biogràfics completament oposats. Una campanya, de fet, del tot polaritzada i en què els partits menors del paisatge polític britànic -Liberaldemòcrates, UKIP i Verds, amb l’excepció del sòlid Partit Nacional Escocès (SNP)- han desaparegut pràcticament del relat. Potser no del mediàtic general però sí del de les xarxes socials i de l’imaginari col·lectiu.

Meritocràcia

En el cas de Theresa May, l’oferta ha sigut clara des de bon començament. Ahir a la tarda la repetia a Birmingham, en la seva aparició final, abans d’anar a tancar-se a Downing Street, d’on espera no haver de sortir divendres el matí. “Vull un país unit i fort -deia-, on ningú no quedi enrere. Un país basat en l’esforç personal però també en la igualtat d’oportunitats per a tothom”. Sense oblidar, esclar, la repetició d’allò del “govern fort i estable, un lideratge fort”, cantarella que ha esdevingut un mantra amb què recordar als votants que amb el Brexit “s’obre un gran repte” per al país “però també un munt d’oportunitats”. Ha contestat de manera concreta poques o cap pregunta sobre com abordarà la negociació amb Brussel·les, però els ciutadans tampoc no semblaven gaire interessats a saber-ho. La premier demanava un acte de fe i els que la votin segur que el fan.

Una oferta socialdemòcrata

En el cas de Jeremy Corbyn, l’oferta llançada als britànics s’ha basat també en una fe cega en les seves paraules. A Glasgow s’hi referia contraposant “esperança i por” i assegurant: “Acabarem amb l’austeritat”. A més, argumentava que el seu programa es basa en la “recuperació dels serveis socials i en la salvació del sistema nacional de salut”. Una apel·lació bàsica als instints clàssics del laborisme. Després de Glasgow ho va repetir a mig matí a Runcorn, ciutat del cinturó postindustrial que hi ha entre Liverpool i Manchester, al nord-oest del país. I al vespre, a Islington.

Corbyn també ha promès que nacionalitzarà l’energia, els trens i l’aigua, que augmentarà el salari mínim i que suprimirà les taxes universitàries. “I tot això està totalment comptabilitzat en el nostre programa. El noranta-cinc per cent de la població no pagarà més impostos, ni més seguretat social ni més IVA”, va afirmar. Promeses amb què ha intentat arrossegar massivament el vot jove, necessari segons algunes enquestes perquè el laborisme tingui alguna oportunitat de fer fora del govern els tories.

Anècdotes i doble tragèdia

Fins a l’últim dia, però, Corbyn ha tingut problemes de coordinació amb el seu equip. Ahir a primera hora va haver d’anunciar que Dianne Abbott, la ministra de l’Interior a l’ombra, estava malalta. Abbott ha tingut intervencions nefastes en campanya que no han ajudat gens Corbyn i era la millor manera de dir-ho. La premsa de la dreta s’hi ha acarnissat de valent. May, per la seva banda, també ha tingut problemes: marxes enrere en el programa, les retallades de la policia i la desaparició de l’escena del seu ministre del tresor, Philip Hammond, que no repetirà i que ha esdevingut un fantasma durant les últimes set setmanes.

Tot això, però, no pot fer arraconar l’element que ha trasbalsat la campanya: els atemptats, el de Manchester i el del Pont de Londres, que han causat 30 morts a compte de l’extremisme jihadista. Mai abans havia calgut suspendre un procés electoral en dues ocasions per circumstàncies tan dramàtiques. Per això ahir, la quasi nul·la referència dels principals candidats als fets que només setanta dues hores abans havien commocionat tothom no deixava de reflectir una certa crueltat. En joc, però, el 10 de Downing Street.