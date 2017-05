La UE nega voler interferir en les eleccions al Regne Unit

"No tenim cap opinió sobre l'opinió de May de les eleccions. Estem molt ocupats amb la nostra feina, i aquesta setmana ja hem esgotat els 30 minuts setmanals que dediquem al Brexit".

Aquesta ha estat la resposta del portaveu del president de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, a les acusacions formulades aquest dimecres per la primera ministra britànica, Theresa May, que considera que Brussel·les vol influenciar en les eleccions al Regne Unit del pròxim 8 de juny.

"Quan hi hagi un nou Govern britànic estarem molt implicats en les negociacions, per a les que ens estem preparant. Però ara estem força ocupats", ha dit el portaveu de Juncker.

A les paraules de Schinas també s'hi ha sumat el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que considera una evidència que la UE defensi que és "millor formar part del club que no formar-ne".

Aquest dimecres, la primera ministra britànica va encendre els ànims a Brussel·les amb unes declaracions en què afirmava que polítics i funcionaris europeus han llançat amenaces contra el Regne Unit.

Sopar polèmic

"Tots aquests actes s'han programat de manera deliberada per a influir en el resultat de les eleccions generals que se celebraran el 8 de juny", va dir May en referència a les paraules que va dedicar-li el president de la CE, Jean Claude Juncker, després d' un sopar amb May a inicis d'abril.

Llavors, segons publica el diari 'Franffurter Allgemeine Zeitung', Juncker els va dir al president del Consell Europeu, Donald Tusk, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, que May viu "en un univers paral·lel".