El duc d'Edimburg, marit de la reina Elisabet II, abandona la vida pública

El príncep Felip, duc d'Edimburg, marit de la reina Elisabet II del Regne Unit, es retirarà, a partir d'aquesta tardor, de les seves obligacions al capdavant de la casa reial britànica.

La reina, però, segons un comunicat de Buckingham, continuarà amb la seva agenda habitual. Elisabet II té 91 anys, i el seu marit, Felip d'Edimburg, en té 95 i en farà 96 al juny.

"El príncep Felip atendrà els actes programats entre ara i l'agost, tant sol com acompanyant la reina. Després, el duc ja no acceptarà més invitacions per a visites", ha explicat el comunicat.

Aquesta matinada, la casa reial britànica havia convocat una reunió extraordinària amb tots els treballadors que ha despertat entre els mitjans britànics tota mena d'especulacions sobre la salut de la reina i del seu marit. Elisabet II havia sigut hospitalitzada al desembre.

El duc d'Edimburg va atendre, durant el 2016, 110 actes atenent a la seva condició de marit de la reina.

Tot i la retirada, segons el portaveu del Palau de Buckingham, el príncep Felip "encara podria escollir d'anar a certs esdeveniments públics de tant en tant". Al novembre d'aquest any, ell i Elisabet II celebraran el setantè aniversari de bodes.

Menys moviment

La parella ha estat retallant les agendes els últims anys i ha traspassat moltes de les seves responsabilitats al seu fill, el príncep Carles, i als nets, els prínceps Guillem i Harry.

Tant Elisabet II com el duc d'Edimburg van rebre, aquest dimecres, la primera ministra britànica, Theresa May, que els va comunicar la dissolució del Parlament amb motiu de les eleccions anticipades, que se celebraran el 8 de juny.