L'assassinat de Kim Jong-nam tensa les relacions entre Corea del Nord i Malàisia

Tot i que els relacions entre Corea del Nord i Malàisia eren cordials i, fins i tot, el país més hermètic del món tenia ambaixada a Kuala Lumpur, en les últimes hores s'han tensat arrel dels últims fets que han tornat a posar Pyongyang al centre de la problemàtica.

Des que Kim Jong-nam va ser assassinat, presumptament, per agents que complien ordres del cercle nord-coreà, els dos països han viscut episodis tensos a l'hora de reclamar el cos de Kim Jong-nam, germanastre de Kim Jong-un. Tot i que Corea del Nord es refereix a l'home assassinat com Kang Chol, sí que admeten la seva procedència nord-coreana.

L'ambaixador nord-coreà a Kuala Lumpur, Kang Chol, ha criticat al país malaisi per la investigació que està duent a terme i la demora a l'hora de trobar una causa de la mort. Avui mateix, el govern de Malàisia ha informat que no hi ha evidències de punxades al seu cos, amb les quals les agents haurien enverinat al que sonava com a relleu del seu pare, Kim Jong-il, fins que va ser apartat de la carrera successòria. També han descartat un possible atac de cor com a causa directa de la mort.

Després del xoc verbal entre els dos països, que mantenen una bona relació, el primer ministre malaisi Najib Razak afirma que les investigacions es produeixen de forma objectiva i també ha carregat contra la delegació de Corea del Nord al titllar-los de "maleducats". D'aquesta manera, els subtes sobre com van matar a Kim Jong-nam se sumaria al llibre de misteris que acumula el règim nord-coreà. Així i tot, el vídeo facilitat per la cadena xinesa CCTV mostra de forma clara que el germà del dictador va ser atac a l'aeroport de Kuala Lumpur quan es disposava a tornar a Macau, on residia.

L'ambaixador malaisi a Corea del Nord abandona el país

Mohamad Nizan Mohamad, ambaixador de Malàisia a Corea del Nord, ha abandonat el país nord-coreà, en l'únic vol que sortia avui dimarts de Pyongyang. L'ambaixador també ha citat al seu homòleg nord-coreà a Malàisia per demanar-li explicacions per les seves últimes declaracions, en que mostrava reticències amb les investigacions malàisies. El país ha declinat la petició de Corea del Nord per realitzar una investigació conjunta i que s'identifiqui al cadàver com a Kang Chol, tal com el règim el reconeix.

Com a rerefons, Corea del Sud insisteix en que Kim Jong-nam va ser assassinat pels veïns del nord.