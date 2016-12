Reobre el mercat nadalenc de Berlín

Tres dies després de viure l'atemptat realitzat per l'Estat Islàmic, amb un balanç de 12 morts i mig centenar de ferits, el mercat nadalenc de Berlín ha reobert les parades en un intent de recuperar la normalitat. El clima d'incertesa i la cerimònia d'homenatge a l'església evangèlica de Gedächtniskirche han marcat una jornada presidida per dotze espelmes blanques, una per cada víctima mortal, sense presència institucional. Per a la reobertura s'han instal·lat grans blocs de formigó per protegir l'àrea on és el mercat i evitar l'entrada de vehicles com el que va provocar la matança.

540x306 Blocs de formigó per protegir l'àrea on es troba el mercat nadalenc. / EFE / MICHAEL KAPPELER Blocs de formigó per protegir l'àrea on es troba el mercat nadalenc. / EFE / MICHAEL KAPPELER

"Junts contra l'odi", era el lema que apareixia penjat a pocs metres d'on el camió va estavellar-se dilluns a la tarda i va deixar un rastre de destrucció. Mentre els actes es succeïen, el ministre de l'Interior alemany, Thomas de Maizière, informava que, "molt probablement", el tunisià Anis Amri és l'autor de l'atemptat, ja que s'han trobat les seves empremtes dactilars al vehicle.

La cancellera Angela Merkel s'ha mostrat "orgullosa" de la reacció dels alemanys davant l'amenaça constant que pateix Alemanya per part del terrorisme islamista, i ha admès el dolor que li suposa el primer gran atemptat jihadista.

Tant el titular d'Interior com el de Justícia han destacat la prioritat de trobar el sospitós de l'atemptat i abordar amb posterioritat les lliçons que es poden extreure d'aquest fet.

Principal sospitós



La Fiscalia federal va emetre ahir una ordre de detenció europea contra Anis Amri, que havia estat vigilat per les forces de seguretat, tenia vincles amb cercles islamistes però no havia estat expulsat del país, després que se li hagués rebutjat la petició d'asil, perquè li faltaven els documents d'identitat.

La història d'Amri, inclòs en les bases de dades de les forces antiterroristes i que es va escapar del radar de les autoritats alemanyes, ha obert un debat sobre possibles errors en la vigilància de persones potencialment perilloses. Les autoritats de Berlín l'havien vigilat entre març i setembre en témer que pretengués cometre un robatori per comprar armes automàtiques i perpetrar un atemptat, però l'operatiu es va tancar en no trobar proves que sustentessin les acusacions.

A mitjans del 2016 va parlar amb dos membres de l'Estat Islàmic i les autoritats tunisianes van escoltar les seves converses abans d'informar les autoritats alemanyes. El jove, de 24 anys, va arribar presumptament a oferir-se com a terrorista suïcida.