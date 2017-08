Roben animals d'un zoo de Veneçuela per menjar-se'ls

Les autoritats veneçolanes han obert una investigació sobre el robatori de diversos animals en un zoològic de l'estat de Zulia, a l'oest del país, davant indicis que van ser sostrets del centre per al seu posterior consum.

"Tot apunta al fet que els van robar per menjar-se'ls", ha assenyalat l'agent de policia Luis Morales, que ha indicat que dos pècaris van ser extrets del Parc Zoològic de Maracaibo durant el cap de setmana. També van desaparèixer dos tapirs, una espècie en perill d'extinció. El director del zoològic, Leonardo Núñez, ha assegurat que els robatoris han augmentat durant les última setmanes, període en el qual almenys una desena d'espècies diferents han estat sostretes.

L'escassetats d'aliments al país ja ha provocat diversos saquejos i robatoris per part de la població. De fet, els zoològics ja havien denunciat que s'han quedat sense el menjar suficient per alimentar els animals. Prop de mig centenar van morir per inanició en diversos centres de Caracas durant la primera meitat del 2016.

Davant els múltiples robatoris d'animals, el zoo ha comunicat que reforçarà la vigilància de les gàbies amb presència policial les 24 hores al dia.