Rotterdam, entre la tolerància i la islamofòbia

El líder de la ultradreta holandesa, Geert Wilders, va triar la ciutat de Rotterdam per obrir la campanya electoral fa dues setmanes. En un polític que té cada gest, cada paraula i cada acció calculats, el lloc triat per encetar la campanya de les eleccions del 15 de març té una gran càrrega simbòlica: Rotterdam és la ciutat amb més immigració d’Holanda i el seu alcalde és un musulmà nascut al Marroc, el socialdemòcrata Ahmed Aboutaleb.

En una ciutat tradicionalment bastió de la socialdemocràcia, l’augment del nombre de nouvinguts ha fet créixer el suport als populistes xenòfobs. El partit d’extrema dreta antiimmigració liderat per Pim Fortuyn va obtenir a Rotterdam una victòria històrica a les eleccions locals del 2002, poc abans de ser assassinat per un activista holandès que el considerava un perill per a Holanda per les seves opinions “estigmatitzadores” de l’islam. En l’actualitat el Partit per la Llibertat (PVV) de Wilders també espera obtenir uns bons resultats a la segona ciutat més gran d’Holanda.

Rotterdam és una de les ciutats més multiculturals d’Europa: prop de la meitat dels seus 600.000 habitants són d’origen estranger (un 38% procedeixen de països no occidentals, segons dades oficials del 2016). La metròpoli, amb el port més important de la UE i una reconeguda universitat, atreu el talent i la mà d’obra estrangera. És una ciutat de contrastos: els holandesos tenen una llarga tradició de tolerància i liberalisme, però partits com el de Wilders han aprofitat la gran multiculturalitat -hi ha ciutadans de 180 nacionalitats diferents- per imposar un discurs xenòfob.

“El canvi d’imatge d’Holanda d’un país tolerant a un país intolerant en l’última dècada és conseqüència de polítics com Geert Wilders i el seu PVV”, afirma taxativa Ineke van der Valk -investigadora experta en islamofòbia de la Universitat d’Amsterdam- en el seu llibre Islamofòbia i discriminació. El professor de la Universitat Erasme de Rotterdam expert en immigració Peter Scholten també admet que, en els últims anys, el discurs polític sobre la immigració ha canviat per la radicalització de Wilders. “El discurs i les actituds polítiques sobre la immigració són molt negatius i això es tradueix en el fet que els ciutadans volen posar límits a la immigració”, afirma. “El discurs electoral se centra en la immigració, i això no deixa de tenir certa gràcia perquè les polítiques d’integració són una competència local”, explica Scholten.

Feyenoord, barri multicultural

Geert Wilders ha guanyat terreny els últims anys -en l’última enquesta d’intenció de vot era la segona força més votada- gràcies a les proclames islamòfobes. En el seu programa electoral hi ha mesures tan radicals com tancar les 475 mesquites del país i prohibir l’Alcorà. El líder xenòfob diu que l’objectiu és desislamitzar els Països Baixos i retornar el país als ciutadans holandesos. Els musulmans representen un 13% dels ciutadans de Rotterdam. Hi ha una cinquantena de mesquites, entre les quals la més gran d’Europa, la mesquita d’Essalam, una imponent construcció situada en un dels barris amb més immigració procedent de països musulmans, sobretot del Marroc i Turquia: Feyenoord.

L’avinguda Berjerlandse és l’artèria comercial del barri, situat al sud de Rotterdam. Els comerços de roba tradicional dels països musulmans se succeeixen entre kebabs i carnisseries halal. “Wilders? Prefereixo no parlar d’aquest senyor”, exclama un botiguer del barri. “El populisme d’alguns partits polítics no ens ajuda gens. El que fa Wilders és enfrontar la gent. És com Donald Trump. O pitjor”, assegura l’Angelo, un jove holandès nascut a les Antilles Neerlandeses que treballa a la companyia de transport públic.

L’Ajuntament de Rotterdam ha fet grans inversions en polítiques d’integració per evitar la degradació de la zona. Els lloguers són barats però no és un indret conflictiu. “De vegades es ven la idea que el sud de la ciutat és una àrea pobra, però l’Ajuntament ha invertit molt en el barri. Feyenoord està lluny de ser un gueto i tampoc es pot comparar a zones conflictives de la perifèria de París o de Lió”, assegura Peter Scholten.

Aquí és difícil trobar un votant de Wilders. El Jan és un holandès de mitjana edat que regenta una floristeria a Feyenoord. “Els immigrants o els refugiats venen aquí suposadament sense diners i després els veus pel carrer amb un mòbil. Això a la gent d’aquí no ens agrada”, assegura. “Hi ha immigrants que són bona gent, però últimament n’han arribat molts. Aquí no hi ha futur per a ells”, sentencia.