L'opositor rus Alexei Navalni visita Barcelona per tractar-se

L'opositor rus Alexei Navalni ha arribat aquest diumenge a Barcelona per tractar-se d'una cremada a l'ull dret després que una persona, no identificada, va atacar-lo, la setmana passada, amb zelionka, un líquid verd utilitzat a Rússia per curar ferides però que, en contacte amb els ulls, és tòxic.

Navalni, va assegurar que havia perdut el 80% de la vista en el seu ull dret, i va demanar a les autoritats que li retornessin el passaport per tractar-se a Europa.

Des de feia cinc anys, l'opositor rus no tenia passaport i no podia sortir del país, a causa del gran nombre de processos judicials que té oberts.

"El metge creu que em van ruixar amb tint verd barrejat amb alguna altra cosa, perquè és impossible provocar una cremada com aquesta només amb zelionka", va escriure Navalni al seu blog, abans de marxar cap a Barcelona.

Не стесняются. РенТв (отдел Лайфньюз) публикует видео с зелёнкой. Лучшее доказательство, что фсб и АП тоже было в деле. Фирменный стиль pic.twitter.com/dCnvZbXV5t — Alexey Navalny (@navalny) April 30, 2017

És la tercera vegada en menys d'un any que a aquest líder opositor, el més conegut del país, és atacat amb aquesta substància. Cap dels atacants ha estat identificat ni buscat per la policia.

Candidat presidencial

Tot i haver estat privat de participar en les eleccions del 2018 per un procés dubtós, Navalni assegura mantenir la seva candidatura: les seves oficines segueixen obertes, encara que han estat escorcollades diverses vegades per la policia.

La campanya de Navalni es va llançar després de la publicació d'un vídeo que ha fet furor a Youtube, en què acusa el primer ministre rus, Dimitri Medvedev, mà dreta de Putin, de corrupció.

En aquest vídeo, l'opositor cridava a la mobilització a Rússia, i la crida va cristal·litzar el 26 de març passat, quan per tot el país van tenir lloc desenes de manifestacions, que van acabar amb milers de detinguts --entre ells Navalni, que va ser empresonat per quinze dies.