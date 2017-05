Putin crida a la unitat mundial per acabar amb el terrorisme

El president rus, Vladímir Putin, ha apel·lat a la unitat internacional per lluitar contra el terrorisme, i ha dit que Rússia està disposada a cooperar en aquesta tasca.

Putin ha fet aquestes declaracions durant el seu discurs en la desfilada militar del Dia de la Victòria, la data més assenyalada en el calendari rus.

Amb tot, a la llotja d'autoritats, Putin només estava acompanyat pel president de Moldàvia: des de fa dos anys els líders europeus i mundials no assisteixen a la desfilada a Moscou per protestar contra l' annexió de Crimea i la intervenció russa a l'est d' Ucraïna.

540x306 Militars russos, aquest dimarts durant el Dia de la Victòria. / Kirill Kudryadsev / AFP Militars russos, aquest dimarts durant el Dia de la Victòria. / Kirill Kudryadsev / AFP

El Dia de la Victòria celebra la derrota de les tropes del nazisme per part de l' Exèrcit Roig i la Unió Soviètica, el país en què van morir més persones a causa de la guerra ( més de 26 milions).

"Per a una lluita efectiva contra el terrorisme, l'extremisme, el neonazisme i altres amenaces és necessària la unitat de tota la comunitat internacional. Nosaltres estem oberts a aquesta cooperació", ha dit Putin en el seu discurs a la plaça Roja, davant dels comandaments de l'exèrcit rus.

El líder del Kremlin ha dit, a més, que les forces armades de Rússia estan preparades per combatre qualsevol amenaça, tal com van fer durant la Gran Guerra Patriòtica contra l' Alemanya nazi. Amb aquest nom és com es coneix la Segona Guerra Mundial a Rússia.

540x306 Un veterà aquest dimarts a la plaça Roja pel Dia de la Victòria. / Kirill Kudryavtsev / AFP Un veterà aquest dimarts a la plaça Roja pel Dia de la Victòria. / Kirill Kudryavtsev / AFP

Pels russos, aquesta comença el 1941 amb la invasió de Bielorússia i Ucraïna per part de Hitler i acaba el 9 de maig de 1945 amb la presa del Reichstag de Berlín, que aquest dimecres compleix 72 anys. La Gran Guerra Patriòtica és, en concret, la part soviètica de la Segona Guerra Mundial.

Davant dels més de 10.000 militars de formació abans de començar a desfilar, Putin ha tingut paraules d'homenatge als veterans presents a la plaça Roja. Ha destacat el seu sacrifici pel seu país durant la guerra i ha assegurat que "ningú podrà mai doblegar el poble rus".

Passada per aigua

La festa, però, no ha estat rodona. Des de fa un parell de dies, l'aviació russa havia començat una operació per eliminar els núvols sobre Moscou, que havien portat pluja i neu durant aquests dies.

540x306 Vehicles antimíssils russos, aquest dimarts. / Natalia Kolesnikova / AFP Vehicles antimíssils russos, aquest dimarts. / Natalia Kolesnikova / AFP

L'operació ha fallat i el ministeri de Defensa, tal com ha explicat en un comunicat abans de la desfilada, ha cancel·lat l'exhibició aèria.