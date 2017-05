Activistes LGTB, detinguts a Moscou per protestar contra la persecució dels homosexuals a Txetxènia

La policia russa ha detingut aquest dijous cinc activistes LGTB mentre intentaven enviar una petició amb 2.000 firmes perquè la fiscalia russa investigui el Govern regional de Txetxènia que, segons va publicar un diari rus, té diversos camps de concentració on tanca i tortura il·legalment homosexuals per la seva condició.

Els cinc joves, residents de Moscou, han estat detinguts perquè, segons les forces de seguretat, havien organitzat una concentració "no autoritzada". Un d'ells és un jove italià, que havia ajudat als altres activistes russos a recollir firmes per tot el món.

A l'abril passat, el diari 'Nóvaia Gazeta' va treure una exclusiva on documentava l'existència de camps de concentració, on més de 100 ciutadans txetxens, pel fet de ser homosexuals, hi vivien presos. En aquests camps, segons el periòdic, s'hi practiquen tortures i pallisses a diari. Més tard, ' The Guardian' també va documentar el cas.

540x306 Els cinc detinguts, dins la camioneta de la policia. / TWITTER Els cinc detinguts, dins la camioneta de la policia. / TWITTER

El govern de la República Autònoma de Txetxènia, però nega les acusacions, i diu que això és impossible perquè "a Txetxènia no hi ha gais".

"Si n'hi hagués, les famílies ja sabrien què han de fer amb ells", va dir el president del parlament d'aquesta regió russa, dirigida per Ramzan Kadírov, un exmilitar i senyor de la guerra, que accepta haver matat gent "amb les seves pròpies mans".

540x306 El president de Txetxènia (amb un llaç a la jaqueta), aquest dimarts. / Saïd Tsarnayev / REUTERS El president de Txetxènia (amb un llaç a la jaqueta), aquest dimarts. / Saïd Tsarnayev / REUTERS

El director de la campanya internacional per la recollida de firmes, Bert Wander, ha dit aquest dijous després de la detenció que aquesta "és un intent de Rússia d'intimidar aquells que lluiten pels drets dels homosexuals, el qual només aconseguirà més atenció perquè es destapi el que passa a Txetxènia".

Petició internacional

La setmana passada, en una trobada amb el president rus, Vladímir Putin, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va demanar-li al seu homòleg que investigui què està passant en aquella regió.

540x306 Putin i Kadírov, en una reunió al Kremlin. / SPUTNIK Putin i Kadírov, en una reunió al Kremlin. / SPUTNIK

Amb tot, quan van sortir els informes de 'Nóvaya Gazeta', el Kremlin es va limitar a dir que no tenia informació ni indicis suficients per iniciar una investigació, i el cas va quedar parat.

El que és cert, però, és que Putin necessita mantenir una bona relació amb el líder de Txetxènia, Ramzan Kadírov, qui, amb un estat policial, controla la insurgència en aquesta regió, que, des de la caiguda de l' URSS, s'ha revelat dues vegades contra Moscou.