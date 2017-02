Rússia desplega míssils i viola els tractats de desarmament

Si els tractes amb Rússia han desencadenat la primera crisi a l’entorn del president nord-americà, Donald Trump, els últims moviments de Moscou encara poden embolicar més la troca dins de la Casa Blanca. El New York Times va informar ahir que Rússia ha fet cas omís dels advertiments que li van fer els EUA el 2014 i ha continuat desenvolupant un míssil que viola els tractats de desarmament que van posar fi a la Guerra Freda.

Segons aquest rotatiu, una de les bases d’aquest míssil de mitjà abast ja està plenament operativa des del desembre en un indret desconegut dins de Rússia. Es tracta d’un desafiament majúscul que s’haurà de veure com entoma el mateix president Trump -que ha mostrat la seva admiració pel seu homòleg rus, Vladímir Putin-, i en general la nova administració nord-americana, integrada per càrrecs ben relacionats amb Moscou.

Més míssils nord-americans

Fa temps que el Pentàgon mostra la seva preocupació pel programa de míssils rus, que no s’ha aturat mai tot i els requeriments de Washington, i estudia com fer-hi front. Entre les opcions hi ha desplegar míssils de defensa addicionals a Europa o desenvolupar míssils -a l’aire o al mar- per fer-hi front.

Tot això portaria implícit l’ombra d’una represa de la cursa armamentística entre les dues grans potències militars que es va aturar fa 30 anys. De fet, segons el New York Times, és poc probable que el Senat nord-americà aprovi cap nou acord estratègic de control d’armes fins que no es posi fi a aquesta violació del tractat de míssils de mitjà abast.