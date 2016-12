Putin afirma que no expulsarà cap diplomàtic nord-americà

Vladímir Putin renuncia a l'ull per ull amb els Estats Units i ha assegurat que Rússia no expulsarà cap diplomàtic nord-americà , malgrat les mesures adoptades per Washington per la presumpta ingerència de Moscou a les eleccions presidencials dels EUA. D'aquesta manera el cap del Kremlin rectifica el seu ministre d'Exteriors de Putin, Serguei Lavrov, que havia proposat declarar no grates 35 funcionaris nord-americans destinats a Moscou i Sant Petesburg al·legant "reciprocitat".

Putin ha assenyalat, però, que pretén evitar " crear problemes als diplomàtics nord-americans". En un comunicat difós pel Kremlin, el president ha afirmat: " No expulsarem a ningú. No prohibirem ni a les seves famílies , ni als seus fills gaudir dels seus llocs habituals de descans a les festes nadalenques", en relació a l'anunci fet per Lavrov de tancament d'una casa de camp que utilitza el personal diplomàtic nord-americà.

Per la seva banda, el primer ministre rus. Domity Medvedev, ha lamentat a través d'un tuit que Obama acabi el seu mandat amb una "agonia anti-Rússia" i ha acabat el missatge amb un "Descansi en pau".

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 30 de desembre de 2016

Lavrov ja havia avisat que Rússia no acceptaria les sancions sense resposta i que les acusacions d'interferir en les eleccions dels Estats Units no tenien fonament.