Rússia descarta l'atemptat terrorista com a causa de l'accident d'un avió militar al mar Negre

El ministre de Transports rus, Maxim Sokolov, ha descartat un atemptat terrorista entre les causes probables de l'accident de l'avió militar que ahir es va estavellar al mar Negre. Sokolov ha apuntat que "l'estat tècnic de l'aparell i l'error de pilotatge" són les dues principals línies d'investigaciço. "Les causes poden ser diverses. Totes són analitzades per experts, però la de l'atemptat no és una tesi que tinguem sobre la taula", ha dit Sokolov als periodistes.

Més de 3.500 militars, 39 embarcacions, 32 aparells aeris i 7 batiscafs participen avui en l'operació per rescatar els cossos de les 92 persones que volaven amb el Tu-154.

Els operaris de rescat, entre ells 135 bussos, han recuperat fins ara 11 cadàvers i han trobat el fusellatge de l'aparell, on es creu que es poden haver quedat la majoria dels cossos. L'avió es va estavellar minuts després d'enlairar-se ahir des de l'aeroport de Sotxi, al sud del país, amb destinació a la base militar russa a Síria.

Els militars que participen en l'operació de rescat han delimitat l'àrea de recerca de l'avió sinistrat i confien en localitzar l'aparell al llarg del dia d'avui. "Crec que avui podrem localitzar el lloc on es troba l'avió al fons del mar Negre", ha assegurat als periodistes el comandant en cap de les Forces Aeroespacials de Rússia, Víktor Bóndarev.

Els experts russos han determinat la trajectòria que va seguir l'aparell abans d'estavellar-se i han conclòs que el Tu-154 va xocar contra l'aigua a sis quilòmetres de la costa.

Malgrat que les caixes negres de l'aparell no emeten senyals de ràdio per facilitar-ne la localització, Bóndarev s'ha mostrat confiat que les trobaran i que podran aclarir les circumstàncies de l'accident. "Sabem on són, a l'estabilitzador vertical. Estic segur que l'estabilitzador vertical està poc malmès, ja que el xoc va ser amb la part inferior i el fusellatge de l'aeronau", ha concretat.

Rússia viu avui un dia de dol nacional en memòria de les víctimes de la tragèdia aèria. Les principals cadenes de televisió del país han modificat la seva programació, de la qual s'han retirat els programes humorístics i de diversió.

A la nau sinistrada viatjaven militars, nou periodistes i 64 integrants del cor i cos de dansa Alexàndrov de l'exèrcit rus, que anava a animar la celebració d'Any Nou a la base aèria siriana de Jmeimim, on Rússia té desplegada una agrupació d'avions de guerra. Entre els passatgers també hi havia la presidenta de la fundació Ajuda Justa, la doctora Elizaveta Glinka.

L'avió, un trirreactor amb capacitat per a 180 passatgers, procedia de Moscou i havia fet escala per proveir combustible a l'aeroport de Sotxi.

Minuts després d'enlairar-se cap a Síria, l'aparell es va precipitar al mar sense que els tripulants haguessin donat avís a la torre de control d'alguna emergència o desperfecte a bord.

L'aparell sinistrat va ser fabricat el 1983 i fa dos anys va ser sotmès a una reparació general.

Des de llavors, el fabricant no havia rebut dels propietaris de l'avió peticions de manteniment tècnic ni de reparacions.