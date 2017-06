Rússia deté l'opositor Navalni quan es dirigia a una manifestació a Moscou

L'opositor rus Alexei Navalni, organitzador de les manifestacions de protesta contra la corrupció convocades per a aquest dilluns a Rússia, ha sigut detingut a la porta de casa seva, a Moscou abans de poder dirigir-se cap a la concentració. Així ho ha explicat la seva dona a Twitter: "Felicitats a tots per la festa [és el Dia de Rússia]. L'Alexei ha sigut detingut a la porta de casa. M'ha demanat que us transmeti que els plans no han canviat".

En les manifestacions la policia ha detingut més de 250 persones: almenys 150 a Sant Petersburg i, segons recull Efe, prop d'un centenar a Moscou, on la policia havia avisat que arrestaria aquells que portessin pancartes i lemes.

El líder opositor va canviar aquest diumenge a la nit el lloc de la manifestació. L'Ajuntament l'havia autoritzat en una zona de Moscou, però Navalni va demanar a través d'un vídeo a la gent que es mobilitzés finalment al cèntric carrer Tverskaia, on aquest dilluns se celebra el Dia de Rússia. Explicava que no havia aconseguit que cap empresa accedís a muntar-li un escenari ni els equips de so per fer un míting. Les autoritats ho han qualificat de "provocació".

"La manifestació segueix endavant; serà pacífica", ha explicat a Efe un responsable de l'equip de Navalni des de la plaça Pushkin, on arranca, cap al Kremlin, el carrer Tverskaia. "La detenció de Navalni és un reflex de que Putin no vol que a les eleccions de 2018 es presenti cap candidat que no sigui del sistema", ha afegit.

Navalni té intenció de participar als comicis, tot i que l'hi han prohibit.

Centenars d'efectius policials estan desplegats a la plaça Pushkin, on també hi ha desenes de furgons policials. La fiscalia de Moscou havia advertit que "qualsevol intent de celebrar un acte no autoritzat al carrer Tverskaia serà considerat il·legal i les forces de l'ordre prendran les mesures necessàries".