Rússia mostra en un vídeo la darrera destrucció de Palmira

La ciutat mil·lenària de Palmira segueix patint la destrucció a mans de l' Estat Islàmic amb destrosses a tot el seu centre històric, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Segons el Ministeri de Defensa rus, a la ciutat hi comencen a faltar pilars fonamentals, com la façana del teatre, formada per diverses columnes, i també han vist l'increment en la presència de camions. Aquest fet fa pensar que preparen més destruccions abans que siguin expulsats.

La ciutat va ser recuperada per les tropes d'Al Assad, però poc després van haver de fixar els esforços en la conquesta d'Alep, fet va propiciar la tornada de l'EI a les ruïnes.