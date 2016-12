Rússia prova més de 160 noves armes a Síria

Serguei Xoigú, titular de defensa a Rússia, s'ha congratulat avui de les proves que s'han fet en l'ofensiva siriana. Segons el ministre, "en l'operació a la República Aràbiga de Síria han estat provats més de 160 tipus d'armes novíssimes". Les paraules van ser retransmeses pel canal de televisió Rossia-24, mentre mantenia una reunió amb alts comandaments de les forces militars. El ministre ha afegit que l'armament "ha demostrat una alta fiabilitat".

El responsable de defensa del país ha recordat que les proves s'apliquen tant a les armes com als pilots que les utilitzaran.

El 30 de setembre del 2015 Rússia va iniciar una ofensiva aèria per fer costat a l'exèrcit de Baixar al-Assad. Per ara, tenen una agrupació d'avions de combat a la base de Jmeimin, a la província de Latakia. La base, curiosament, era la destinació de l'avió Tu-154 que es va estavellar el diumenge amb 92 persones a bord al mar Negre. A l'avió hi viatjaven 68 membres del cor i dansa Alexandrov de l'exèrcit rus, 9 periodistes, 8 militars, 2 funcionaris i Elizaveta Glinka, famosa doctora i també presidenta d'una fundació humanitària.

Les últimes dades indiquen que Rússia va exportar, l'any 2015, un total de 5.483 milions de dòlars en armes. Segons les dades del l'Institut d'Estudis per la Pau d'Estocolm (SIPRI), entre els anys 2006 i 2015 el 22% de les armes al món tenien etiqueta russa, mentre que el 29% la tenien nord-americana.