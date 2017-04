Una explosió en un edifici de Sant Petersburg

S'ha produït una forta explosió en un apartament de Sant Petersburg, segons han pogut sentir testimonis de Reuters, que hauria estat causada per treballs de reforma i restauració. El fet ha tingut lloc en un habitatge proper al lloc on hores abans la policia russa havia desactivat un artefacte explosiu.

Segons l'agència de notícies RIA, que cita fonts del Ministeri d'Emergències rus, no hi ha hagut cap ferit, però s'haurien produït danys materials. L'explosió es produeix després que aquest matí les autoritats russes hagin localitzat un artefacte en el lloc on vivien presumptes còmplices del terrorista suïcida que el passat dilluns va matar catorze persones amb una bomba al metro de la segona ciutat russa.

El cap del districte on es troba l'edifici escorcollat, que ha estat desallotjat, ha dit als periodistes que la situació estava controlada i que s'han detingut tres persones. La policia ha informat que s'han identificat ciutadans de les repúbliques de l'Àsia central que tenien contacte amb l'autor de l'atemptat al metro, Akbarzhon Dzhalilov, i que l'escorcoll "ha donat pistes rellevants per a la investigació", segons ha informat EFE.