L'opositor rus Navalni crida a organitzar més protestes

L'opositor rus i crític del Govern de Vladímir Putin, Aleksei Navalni, ha dit aquest dimarts, un dia després de sortir de la presó, que continuarà organitzant protestes a gran escala contra el Kremlin, tot i haver estat empresonat durant 15 dies per aquest motiu.

Navalni, de fet, va ser qui va cridar, fa dues setmanes, a la població russa a manifestar-se contra la corrupció institucional, sobre tot assenyalant al primer ministre, Dimitri Medvédev. En aquelles protestes, del 26 de març passat, la policia va detenir més de 1.000 persones, a Moscou, Sant Petersburg i altres ciutats menors com Vladivostok, Nizhni Nóvgorod, Arkhàngelsk i Makhatxkalà.

"És clar que crec que el 26 de març va ser molt exitós. Va ser la primera acció simultània a diferents ciutats des dels anys 90", va dir Navalni al sortir de la presó: "Tot i que les autoritats volien que la gent agafés por, desenes de milers de persones van sortir al carrer. Necessitem continuar".

Cursa presidencial

Aquest bloguer anticorrupció, que ha passat en diverses ocasions per la presó --sempre per períodes curts-- va iniciar, fa pocs mesos, la seva pròpia campanya per presentar-se a les eleccions presidencials russes, que se celebraran el 2018. No obstant, després d'anunciar la seva candidatura, la justícia russa va reobrir-li un cas de suposat frau fiscal. Ha estat condemnat i, legalment, no podrà competir per a la presidència.

No obstant, tot i que pogués fer-ho, segons les enquestes, Navalni tindria molt poques opcions d'usurpar-li la cadira a Putin, amb 17 anys de govern i un índex de popularitat desorbitat. De moment, Putin no ha anunciat que es presentarà; però tot sembla qüestió de temps.