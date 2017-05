S’ajorna el veto als ordinadors en els vols als EUA

El govern de Donald Trump encara no ha pres una decisió definitiva però ahir va confirmar oficialment a la Unió Europea que estudia prohibir als passatgers aeris embarcar a la cabina de l’avió amb ordinadors portàtils i tauletes als vols amb destí als Estats Units per evitar un atemptat en ple vol. La decisió, però, no serà “imminent”, segons van assegurar ahir fonts comunitàries.

Si es confirma la decisió, els passatgers estaran obligats a posar els aparells electrònics més grans que un smartphone -inclosos lectors de llibres electrònics, els reproductors de DVD i càmeres de fotografia o videoconsoles- a les maletes facturades. A la cabina només estaran permesos els telèfons mòbils. Washington ha actuat amb discreció i no ha revelat oficialment què ha provocat la possible prohibició, però algunes informacions apunten que l’Estat Islàmic podria estar preparant explosius que es poden amagar en aparells electrònics. Es tracta de sofisticades bombes que no podrien ser detectades pels escàners dels aeroports.

Davant els rumors dels últims dies sobre la possible nova mesura antiterrorista, la número dos del departament de Seguretat Nacional dels EUA, Elaine Duke, va viatjar ahir a Brussel·les per reunir-se amb els comissaris europeus de Transport, Violeta Bulc, i d’Afers Interiors, Dimitris Avramópulos. També van participar en la reunió representants d’alguns estats membres, com ara Alemanya i Espanya.

Restricció a vuit països

Els EUA ja van prohibir al març embarcar amb portàtils o tauletes als passatgers d’avions procedents dels principals aeroports de vuit països de majoria musulmana, entre els quals hi ha Egipte, el Marroc, Jordània, Emirats Àrabs i Aràbia Saudita. Ara estudia estendre la mesura amb els vols a Europa.

Fonts comunitàries coneixedores de la reunió van explicar que Duke va traslladar als responsables europeus que el departament de Seguretat Nacional encara està avaluant l’amenaça terrorista i els pros i contres de la possible restricció. Les mateixes fonts van explicar que Duke els va prometre que si es fa efectiva la prohibició no serà “en les pròximes setmanes”. Tot i això, Brussel·les no es fia de l’administració nord-americana i es prepara per si Washington ho acaba anunciant en els pròxims dies. “Trump és imprevisible”, asseguraven les mateixes fonts.

Una dècada sense líquids a l’equipatge de mà

Els diferents intents fallits d’atemptar en avions amb explosius amagats a les sabates o amb explosius líquids camuflats en ampolles han obligat a imposar en l’última dècada restriccions als equipatges de mà i a reforçar els controls dels passatgers als aeroports europeus. La restricció de líquids va complir 10 anys a finals del 2016. Un complot descobert al Regne Unit per atemptar en avions amb explosius líquids va tenir com a resposta l’obligació dels passatgers aeris de facturar les ampolles de més de 100 ml.

Els aeroports també han augmentat la seguretat i els controls als passatgers -passaports i sabates incloses- són més estrictes. Als EUA i a alguns aeroports europeus fins i tot hi ha escàners per poder detectar explosius que permeten veure el cos nu dels passatgers.