Sarkozy s'asseurà al banc dels acusats per finançament irregular

L'expresident francès, Nicolas Sarkozy, serà jutjat per finançament irregular de la seva campanya electoral el 2012, el conegut com a cas Bygmalion.

El jutge que instrueix la investigació sobre les despeses del candidat durant la campanya ha decidit asseure Sarkozy al banc dels acusats al costat de 13 acusats més.

Un dels magistrats que instrueix el cas ha determinat que hi ha prou elements perquè Sarkozy sigui processat, de manera que seria el segon cap d'Estat francès que passa pels tribunals un cop abandonat el càrrec, després de Jacques Chirac.

Els advocats de Sarkozy poden encara recórrer la decisió del jutge instructor.

Límit de despesa, superat

La investigació es va obrir la primavera de 2014 després que la premsa revelés que l'expresident va superar el límit màxim de despesa permès durant una campanya electoral, que és de 22,5 milions d'euros.

Per a això, segons l'acusació, van recórrer als serveis d'una empresa de comunicació, Bygmalion, que va emetre factures falses per ocultar els sobrecostos dels actes electorals i dels viatges.

D'aquesta manera, segons la instrucció, es va aconseguir amagar uns 15 milions d'euros de despeses que havien d'haver figurat en els comptes de campanya de Sarkozy, que va acabar costant almenys 42,8 milions.

Sarkozy, que ja va ser multat per aquest cas pel Consell Constitucional, va tornar la totalitat de les despeses de campanya gràcies a una campanya de donació que va llançar entre els militants i simpatitzants del seu partit.

Però això no va evitar que s'obrís una investigació judicial i que fos imputat al febrer de 2016, el que va minvar les seves opcions de victòria en les primàries de la dreta de desembre passat, en què només va poder ser tercer en la primera volta per darrere de el seu ex primer ministre François Fillon, que va acabar guanyant, i Alain Juppé.

Entre els altres acusats que també hauran d'anar a judici figuren els responsables de la campanya de Sarkozy el 2012 i Jérôme Lavrilleux, el responsable de Bygmalion que va confessar els fets.