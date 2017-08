Scaramucci assegura que a la Casa Blanca hi ha un complot per fer fora Trump

"Hi ha persones a Washington que treballen contra el president Donald Trump", ha dit aquest diumenge el financer Anthony Scaramucci, director de comunicacions de la Casa Blanca durant 10 dies. Ho ha assegurat a la cadena ABC News, mitjà al qual ha concedit la seva primera entrevista des que va ser acomiadat.

Mooch, sobrenom amb què es coneix el financer, va ser defenestrat per l'actual cap de gabinet del president Trump, John Kelly, al cap de poc que el militar prengués possessió del càrrec. Scaramucci s'havia vantat públicament de tractar els afers directament amb el president, sense passar per qui ocupés el càrrec de Kelly, i era un home de confiança d'Ivanka Trump i Jared Kushner, filla i gendre de Trump. Scaramucci va caure en desgràcia després d'haver sigut gravat atacant l'anterior cap de gabinet, Reince Priebus, a qui va titllar d'"esquizofrènic paranoic".

Lliure de tot càrrec polític, Scaramucci va repassar el seu breu pas per la Casa Blanca, i va aprofitar per advertir que hi ha "elements a Washington, i fins i tot dins de la Casa Blanca, que no estan necessàriament responent als interessos del president o de la seva agenda". El novaiorquès va explicar que el president Trump "no representa l'establishment, així que per la raó que sigui s'ha pres la decisió que s'ha d'expulsar".

"El president sap qui són els que estan filtrant informació", va afirmar Scaramucci, que va ser víctima en primera persona de les filtracions de la Casa Blanca i que va indicar que ell mateix coneixia els implicats, tot i que va evitar donar noms.

Durant la seva entrevista amb ABC, Scaramucci va carregar contra Steve Bannon, cap d'estratègia i conseller de Trump i de tendència ultradretana, a qui l'exdirector de comunicació considera una mala influència per al president.

Scaramucci també va pronunciar-se sobre la polèmica reacció del president Trump als actes violents dels supremacistes blancs a Charlottesville. "No hauria recomanat aquestes declaracions", ha assegurat, "cal ser més durs amb els supremacistes blancs".