Schulz, elegit líder dels socialdemòcrates alemanys amb el 100% dels vots

L'expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, ha estat elegit aquest diumenge nou president del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) amb el 100% dels vots i ratificat com a candidat d'aquesta formació a les eleccions generals del setembre.

"Considero que aquest resultat és el començament de la conquesta de la cancelleria", ha declarat el nou líder dels socialdemòcrates alemanyes visiblement emocionat després de saber el resultat la votació, que ha tingut lloc en el marc d'un congrés extraordinari celebrat a Berlín.

Ha afegit que "ara comença la lluita per convertir-se en el partit més fort del país i per posar el pròxim canceller".

Amb 605 vots a favor dels 608 emesos, tres dels quals no eren vàlids, Schulz, que ha qualificat el moment d' "aclaparador", assumeix el testimoni al capdavant de la formació més antiga d'Alemanya del seu ja predecessor, el ministre d'Afers exteriors, Sigmar Gabriel, que ha estat set anys i quatre mesos en el càrrec.

Les seves prioritats polítiques

En un discurs previ davant les bases del partit de més d'una hora i quart de durada, Schulz ha parlat a grans trets del que serà el programa electoral, l'aprovació definitiva del qual està prevista per a finals de juny i que es basarà en " la igualtat, el respecte i la dignitat".

Ha al·ludit als seus plans de fer un gir a l'esquerra i corregir l'anomenada Agenda 2010, el programa de reformes del govern roig-verd que va encapçalar Gerhard Schröder (1998-2005), i ha assegurat que no es tracta d'"una revisió del passat" sinó d'una "actualització".

En el seu discurs, ha advocat per " més respecte" per als que treballen i es comprometen per al país, per la igualtat de salaris per les mateixes feines, per garantir les pensions, per invertir més en educació i per alleujar les càrregues familiars.

Schulz ha subratllat també la importància d'una Europa forta com a resposta a les inseguretats globals i ha afirmat que a Alemanya no hi ha espai per a islamistes que posen en dubte els valors fonamentals d'una democràcia.

Contra els populismes

Així mateix ha atacat els populismes, en particular la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), a la qual ha qualificat de "vergonya" per al país.

També ha tingut dures paraules per al president turc, Recep Tayyip Erdogan, en plena campanya pel referèndum convocat per al 16 d'abril per instaurar un sistema presidencialista a Turquia i les seves declaracions, en què compara Alemanya amb el règim nazi.

Tampoc han faltat crítiques a les polítiques del partit de la cancellera, Angela Merkel, per prometre rebaixes fiscals i al mateix temps buscar retallades socials, ha assenyalat.

Schulz ha assegurat que amb ell "no hi haurà difamació de l'adversari polític" i ha afegit que " la campanya electoral serà un moment estel·lar de la democràcia".