El Senat ratifica el negacionista del canvi climàtic per a Medi Ambient

A poc a poc Donald Trump tanca el seu govern. L’últim a incorporar-se és Scott Pruitt, que ahir va passar l’aprovació del Senat per un ajustat marge per ocupar la direcció de l’Agència de Protecció Mediambiental (EPA, per les sigles en anglès). La tria de Pruitt per al càrrec és polèmica perquè aquest fiscal d’Oklahoma és un escèptic confés del canvi climàtic i havia arribat a qüestionar l’organisme que ara dirigirà. Finalment, la majoria republicana va aconseguir la llum verda, amb 52 vots per 46 en contra. Dos demòcrates van anar per lliure donant-li suport i una republicana va rebutjar el seu nomenament. Es tracta de representants per Virgínia Occidental i Dakota del Nord, dos dels estats amb gran dependència de la mineria i la indústria petroliera.

En la seva intervenció al Senat, Pruitt va admetre l’impacte en el medi ambient de les activitats industrials però va matisar que ara per ara no es pot conèixer l’abast real. Trump va anunciar la voluntat de reduir les lleis ambientals per reforçar les indústries de perforació i extracció de carbó.