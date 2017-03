S’estreny el setge sobre Trump

Un núvol de polèmiques s’ha instal·lat damunt de la Casa Blanca. Donald Trump continua acumulant problemes per les noves revelacions sobre l’escàndol de la suposada ingerència russa als comicis presidencials nord-americans i el passat d’alguns membres del seu govern.

El setge s’estreny sobre Trump en l’afer rus. El seu gendre i assessor, Jared Kushner, també es va reunir amb l’ambaixador de Rússia, Serguei Kisliak, a Washington abans de la seva presa de poder. El diplomàtic rus s’ha convertit en el comú denominador dels sospitosos contactes entre assessors de la campanya electoral de Trump i el Kremlin. La dimissió del conseller de Seguretat Nacional, Michael Flynn, fa tres setmanes, i la decisió del fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, d’apartar-se de qualsevol investigació entre Rússia i la campanya electoral de Trump, van ser conseqüències del seu encobriment de totes les trobades amb Kisliak.

Al marge de la sospita russa, que ha tornat a posar Trump contra les cordes, s’ha sabut que el vicepresident, Mike Pence, va utilitzar un compte privat, quan era governador d’Indiana, que va ser piratejat, segons el diari local The Indinapolis Star. Pence, que va enviar correus sobre afers de seguretat i terrorisme, va ser molt crític contra la rival de Trump, Hillary Clinton, per haver fet servir un correu privat quan era secretària d’Estat.

El seu flamant conseller de Seguretat Nacional, el tinent general H.R. McMaster -que va substituir Flynn-, també s’ha vist envoltat per la polèmica. El 2015 va ser censurat pel Pentàgon per violar regulacions militars quan va deixar que dos soldats acusats d’assetjament sexual es poguessin matricular a l’escola militar dels Rangers.

Trump ataca els demòcrates

El president Trump va utilitzar ahir altre cop el seu compte de Twitterper dir que les informacions sobre l’escàndol de l’espionatge rus són “una narrativa” impulsada pels demòcrates “per salvar la cara” per la seva derrota en les presidencials del novembre passat. I va titllar de caça de bruixes les acusacions contra el fiscal general, Jeff Sessions.

Hores més tard, el mandatari va tuitejar una fotografia del 2003 del líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer, menjant dònuts amb el president rus, Vladímir Putin, i va instar a obrir “una investigació immediata” sobre els vincles dels dos polítics. Schumer, per la seva banda, va respondre, també a través de Twitter, que no té cap inconvenient de parlar sobre la seva trobada “pública” amb Putin. “Ho faries tu i el teu equip?”, va afegir.

Trump va tornar a intentar desviar l’atenció sobre els contactes tant del seu gendre com del fiscal general dels EUA -i secretari de Justícia- amb l’ambaixador rus. La reunió entre Kushner i Kisliak es va produir al desembre, quan el govern de Barack Obama, segons la revista The New Yorker, preparava sancions contra Moscou per la seva presumpta interferència en les eleccions nord-americanes. Kushner, el marit d’Ivanka Trump, considerada la filla preferida del president, va rebre el diplomàtic rus a la Torre Trump de Nova York, acompanyat de l’exgeneral Flynn.

Reunions amb Kisliak

La Casa Blanca va confirmar la reunió i va assegurar que es va fer per “establir una línia de comunicació” entre el futur govern de Trump i el Kremlin. Si bé aquests contactes són habituals, les connexions entre els assessors del president i funcionaris russos creen més dubtes sobre si la campanya de Trump va tenir alguna relació en els ciberatacs contra el Partit Demòcrata orquestrats, segons els serveis d’intel·ligència dels EUA, pel Kremlin.

Kisliak també es va reunir al juliol amb dos assessors electorals de Trump, segons va publicar ahir el diari USA Today. Ho van fer en el marc de la convenció republicana. Els demòcrates van exigir una investigació independent sobre tots els contactes. L’ombra russa, admetia el setmanari conservador Weekly Standard, continuarà perseguint Trump si no accedeix a aquesta petició.

El president convida Merkel a Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, rebrà a la Casa Blanca la cancellera alemanya, Angela Merkel, el 14 de març, segons va confirmar a l’Agència Efe un funcionari nord-americà anònim. Els dos líders van parlar per telèfon el 28 de gener i van coincidir en la “importància fonamental” de l’OTAN. Trump va criticar durament durant la campanya la política de refugiats d’Angela Merkel.