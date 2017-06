Set persones mortes en el segon atac Al centre de Londres en dos mesos

Sense temps de recuperar-se de l’últim atac, Londres repeteix el dramàtic ritual de plorar els morts d’un nou atemptat que, en un balanç provisional, deixa set víctimes mortals i 48 ferits. D’aquests, 21 estaven en estat crític. De moment, hi ha 12 persones detingudes però no va transcendir la identitat dels tres presumptes terroristes, abatuts en ple carrer. Segons Europa Press, un madrileny resident a la ciutat està desaparegut després que se’l veiés per últim cop ajudant una dona ferida. La policia, molt cauta a l’hora de donar detalls de l’atac, no va parlar de terrorisme fins que ben entrada la matinada de diumenge Theresa May va confirmar el que tothom sospitava. Sis setmanes després del de Westminster, Londres tornava a ser objectiu terrorista, i encara que ahir ningú va atribuir-se l’autoria, testimonis citats per la BBC afirmen que un dels atacants hauria fet referència a l’islam.

El terror es va apoderar dels voltants del Pont de Londres i el Borough Market, una zona plena de bars i restaurants sempre plens a vessar, quan una furgoneta blanca va irrompre a gran velocitat pel vial que creua el riu Tàmesi i va atropellar una vintena de vianants que hi caminaven tranquil·lament.

En qüestió de pocs segons es va desencadenar el caos i les escenes de pànic. El conductor i dos acompanyants van continuar fins al Borough Market, a escassos metres del pont, van abandonar el vehicle i van començar una sagnia a peu, apunyalant els vianants que es trobaven amb ganivets i armes blanques de grans dimensions. Els terroristes “corrien i apunyalaven”, explicava un testimoni a la premsa. “Sortiu, sortiu”, cridava la policia als clients d’un bar de la zona. Fora la gent intentava buscar un refugi segur.

El cap de la unitat antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, va explicar ahir que els agents van trigar vuit minuts a neutralitzar els atacants. Vuit policies van descarregar “unes 50 bales”, una xifra “sense precedents” a Londres, va matisar, per contrarestar els terroristes, que van acabar estesos a terra als afores del vell mercat, reconvertit en una animada zona d’oci.

La policia va detenir ahir 12 persones en diferents escorcolls que va fer en un bloc de pisos al districte de Barking, a l’est de la capital. Se sospita que un dels terroristes vivia en aquest edifici i testimonis apunten que estava casat i tenia dos fills. Com en anteriors atacs, les mostres de solidaritat amb els afectats i els missatges d’unitat es van repetir. “No podran amb el Regne Unit”, es llegia en un cartell manuscrit a l’entrada d’una estació de metro.