El Sinn Féin frega la victòria en les eleccions d’Irlanda del Nord

Els republicans del Sinn Féin (SF) han aconseguit uns històrics resultats en les eleccions a l’Assemblea de Stormont celebrades dijous a Irlanda del Nord. Malgrat que després del llarguíssim recompte, que s’ha estès fins a més enllà de les tres de la matinada d’avui, ha quedat en segona posició per darrere del Partit Democràtic Unionista (DUP), la diferència en vots directes en primera assignació ha estat de poc més de mil sufragis. El DUP ha obtingut 28 escons i el SF, 27, tancant així la distància de deu que hi va haver en els comicis de 2016.

Encara que en aquesta ocasió s’escollien 90 diputats, 18 menys que l’any passat, si s’haguessin repetit els patrons habituals de votació de la darrera dècada, la diferència entre els dos partits majoritaris hauria d’haver-se situat entorn els també deu representants.

Deu punts més de participació que en la passada comtessa (64,8%), la més alta des de la primera votació immediatament posterior als acords de pau de Divendres Sant, el presumpte escàndol de corrupció en què s’ha vist afectat la líder i fins ara ministra principal de la província, Arlene Foster (DUP), i l’oposició aferrissada al Brexit que ha fet el Sinn Féin explicarien els gairebé sorprenents resultats, que suggeririen una esquerda del fins ara esquema de vot sectari que ha presidit l’Ulster des que es va arribar a la fi del conflicte armat.

Segons l’estatut de la província, a partir del proper dilluns els dos partits tindran tres setmanes per formar el nou govern, que necessàriament ha d’estar col·legiat entre formacions de les dues comunitats tradicionals, la catòlica i la protestant. Però atès les primeres reaccions després de conèixer els resultats finals, aconseguir un pacte estable pot ser molt difícil. Mentre que representants del Sinn Féin ja han insinuat que el nou executiu no ha d’estar dirigit per, Arlene Foster, fonts del DUP han indicat que els republicans no poden decidir quin ha de ser el o la candidata unionista a presidir el gabinet.

Una altra de les principals conseqüències de la jornada electoral és la renúncia de Mike Nesbitt com a líder del Partit dels Unionistes del Ulster (UUP), que només ha obtingut deu escons i que no s'ha beneficiat del desprestigi de Foster com a cap de govern.

