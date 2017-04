Es reprenen les evacuacions de civils a Síria després de l'atemptat contra un autobús

Les evacuacions de civils per part del règim de Damasc s'han reprès aquest dimecres, segons han informat, per separat, la televisió estatal síria, un portaveu de la milícia de Hezbollah i un centre d'investigació. Fa menys d'una setmana, un atemptat suïcida va matar centenars de persones --moltes d'elles menors d'edat-- mentre abandonaven zones de combat en autobusos.

Més d'una quarantena d'autobusos que porten unes 3.000 persones han marxat, aquest matí, de la ciutat assetjada d' al-Foua i Kefraia, prop d' Idlib en direcció a Alep, controlada pel règim sirià i on ja no hi ha hostilitats.

Dissabte passat, un atemptat contra un comboi d'evacuació de civils també d'al-Foua i Kefraya va matar 126 persones, entre elles 68 nens, segons va explicar l' Observatori Sirià pels Drets Humans.

Pla d'evacuació

Aquest primer grup de vehicles formava part del pla traçat per complir un acord per evacuar quatre ciutats assetjades que començava divendres i que havia de dur a zones segures unes 30.000 persones.

L’acord, auspiciat per Qatar i l’ Iran es va suspendre després de l'atac, però ha estat reactivat aquest dimecres.

Dins els autobusos que aquest dimecres operen per evacuar la població civil també hi viatgen ferits de l'atac de dissabte, així com les restes d'alguns dels morts, ha explicat un portaveu de Hezbollah, un grup militar libanès que combat a Síria en favor del dictador Baixar al-Assad.