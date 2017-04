Almenys 23 morts per bombardejos dels EUA contra l'Estat Islàmic a Síria

Un mínim de 23 persones han mort aquesta matinada passada a Síria per suposats bombardejos de la coalició internacional –liderada pels EUA– contra l' Estat Islàmic, segons han informat activistes sobre el terreny.

Dels 23 morts, almenys 13 serien civils, i tres, membres de l'EI de nacionalitat iraquiana. Tots haurien mort a la ciutat d' Al Bukamal, a la frontera entre la província síria de Deir al-Zor i l' Iraq.

Unes altres set persones, entre les quals, un menor, han mort en un atac similar contra el poble d' Al Hasiniya, a la mateixa província, controlada per jihadistes: en aquest cas, la coalició internacional va llançar explosius contra la Facultat d'Agricultura d'Al Hasiniya, reconvertida per l'Estat Islàmic en una base militar.

Tres anys d'ofensiva

La coalició va iniciar la seva intervenció aèria a Síria el 23 de setembre del 2014 i des de llavors ha bombardejat posicions tant de l'EI com de la filial d' Al-Qaida, l'antiga Jabhat al-Nusra.

Segons l' Observatori Sirià pels Drets Humans, sumant les últimes morts els civils que han perdut la vida –a Síria– en bombardejos de la coalició internacional arriben als 1.226.

A més, relata l'entitat, aquesta matinada passada haurien mort una anciana i nou menors en un bombardeig, efectuat per avions no identificats, a la província d' Idleb, zona controlada tant per militants rebels com per membres de la filial d' Al-Qaida.