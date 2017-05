Turquia critica la decisió dels EUA d’armar els kurds a Síria

Les autoritats turques van criticar aquest dimecres durament la decisió dels Estats Units de proporcionar armament a les milícies kurdosirianes que combaten l’ Estat Islàmic. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va prometre que explicarà en persona al seu homòleg als EUA, Donald Trump –s’han de reunir el 16 de maig a Washington–, per què aplicar la mesura és un error.

“La lluita contra l’Estat Islàmic no s’ha de posar en mans d’una organització terrorista”, va dir aquest dimecres Erdogan des d’ Ankara. Turquia considera que les milícies kurdosirianes són terroristes pels seus vincles amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), la guerrilla kurda turca, que també figura a la llista d’organitzacions terroristes dels EUA i la Unió Europea.

El Pentàgon, però, ha confirmat aquest dijous que el pla dels Estats Units seguirà endavant, tot i les queixes d'Ankara. "Cadascuna d'aquestes armes amb les quals proveirem els nostres aliats serà controlada per assegurar-nos que apunten a l'Estat Islàmic", ha dit un portaveu del Pentàgon.

El PKK lluita per la independència del Kurdistan turc i la principal preocupació d’Erdogan és que aquest grup no es reforci. És per això que no veu amb bons ulls la decisió nord-americana, tot i que Washington i les milícies kurdosirianes lluiten conjuntament contra els jihadistes de l’Estat Islàmic. “Volem pensar que els nostres aliats escolliran ser al nostre costat en lloc de ser al costat d’una organització terrorista”, va avisar aquest dimecres Erdogan.

A més d’ell, diversos alts càrrecs turcs van titllar d’“inacceptable” l’anunci de la Casa Blanca de donar les armes necessàries als efectius kurds per assegurar la victòria a Raqqa, la capital de l’EI a Síria.

Socis estratègics

“Els Estats Units i Turquia són socis importants a l’ OTAN. No creiem que els nord-americans estiguin disposats a haver de decidir entre les nostres relacions estratègiques i una organització terrorista”, deia aquest dimecres el primer ministre turc Binali Yildirim. Erdogan ha anunciat que portarà el tema a la pròxima reunió de caps d’estat de l’OTAN, prevista per al 25 de maig.