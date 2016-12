Síria viu la primera nit d'alto el foc

Les primeres hores de treva a tot el territori de Síria entre les forces lleials a Damasc i les faccions rebels han transcorregut en relativa calma i sense víctimes mortals entre els civils, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans i grups rebels. Malgrat que l'alto el foc es manté, s'han produït enfrontaments aïllats entre l'exèrcit de Baixar al-Assad i insurgents islamistes a Hama, una localitat a 200 quilòmetres al nord de la capital.

Putin aconsegueix pactar la treva a Síria

L'Observatori també informa de xocs intermitents a la zona occidental de Ghouta, principal feu rebel a Damasc, així com trets de combatents del règim contra la població de Sakik, al sud de la província d'Idlib, controlada per l'oposició.

El rebel Exèrcit Lliure Sirià (ELS) també ha denunciat en un breu comunicat diverses ruptures de l'alto el foc i ha qüestionat la capacitat de les autoritats de controlar les milícies que lluiten amb les forces regulars.

Els grups que queden exclosos

Rússia i Turquia han tutelat una treva, acceptada per la comandància general de l'exèrcit, les forces armades de Síria i les faccions rebels sirianes, que ha començat aquesta matinada.

Les dues parts enfrontades han deixat clar que el grup jihadista Estat Islàmic no s'inclou en l'alto el foc, però difereixen en la inclusió o no del Front de la Conquesta del Llevant (antic Front Al-Nusra, exfilial siriana d'Al-Qaeda).

Per a les autoritats sirianes, aquest últim grup, que en diverses zones del país lluita al costat d'altres faccions rebels, està exclosa del pacte. Per als rebels, però, tot territori en què és present el Front de la Conquesta del Llevant hauria de quedar emmarcat en el cessament d'hostilitats.

Hores abans del començament de la treva el ministre sirià d'Afers Estrangers, Walid al-Muallem, ha assegurat en una entrevista a la televisió estatal que l'acord és "una oportunitat real d'arribar a una solució política al conflicte" al seu país.

El cessament d'hostilitats té com a objectiu aplanar el camí a una nova ronda de negociacions per aconseguir la pau, prevista per a finals de gener a la capital kazakh, Astanà.