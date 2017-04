A Síria, comença l'evacuació de quatre ciutats assetjades

L'acord entre régim i rebels per evacuar quatre ciutats assetjades ha començat aquest divendres a Síria. L'operació, que afecta unes 30.000 persones engegava aquest matí, segons testimonis citats per l'Observatori sirià dels drets humans, que informava que autobusos plens de civils i milicians sortien de Madaia, a les afores de Damasc, i de Fua i Kefraia.

En aplicació d'un acord entre els partidaris del govern sirià i l'oposició negociat el mes de març sota l'auspici de Qatar, uns 60 autobusos sortien aquest matí de Madaia. A bord dels 60 autobusos, que es dirigien cap a la regió d'Idlib, hi hauria 2.200 persones, 400 d'elles combatents. A més, l'Observatori sirià, amb seu a Londres, també informava que 75 autobusos evacuaven 5000 habitants de Fua i Kefraia. L'ONG no menciona Al Zabadani, la quarta ciutat inclosa en l'acord. Per la seva banda, l'agència de notícies siriana, SANA, informava que aquests 75 autobusos, acompanyats de 20 ambulàncies, sortien cap a la província d'Alep, a zones controlades pel règim tal i com estableix el pacte.

Tot just fa un mes, les Nacions Unides declaraven la situació a les quatre ciutats com a " catastròfica", amb més de 64.000 civils atrapats en "un cicle de violència diària i privacions". Vàries morts per manca d'aliments i medecines han estat denunciades durant els darrers mesos.