Steve Bannon, el maquiavèl·lic assessor que hi ha darrere de Trump

Dos anys abans del sí dels britànics al Brexit i de la sorprenent victòria del magnat Donald Trump, Steve Bannon, el principal estrateg i assessor polític de l’actual president nord-americà, assegurava, via teleconferència en un acte celebrat al Vaticà, que hi havia una revolta global com la del moviment ultradretà Tea Party. El seu missatge, que subratllava el malestar de les classes treballadores contra les elits, va ressonar el gener passat en el discurs inaugural de la presidència de Trump.

Bannon, de 63 anys, exdirector de la web de notícies d’extrema dreta Breitbart, exbanquer i productor de pel·lícules i documentals, creu que “les elits financeres i la classe política han portat els Estats Units al caire de la ruïna”. Considera que el capitalisme i l’Occident “judeocristià” estan en crisi i afirma que el món està en guerra contra el “feixisme jihadista islàmic”.

Mentre capitanejava Breitbart, Bannon va convertir el mitjà conservador creat pel periodista Andrew Breitbart en “la plataforma de la dreta alternativa”, un moviment impulsat per nacionalistes blancs que s’oposen a la diversitat i a la immigració. Paral·lelament, es va erigir en “el Leni Riefenstahl del moviment Tea Party ” pels documentals que va crear sobre els seus dirigents. La comparació de Bannon amb la cineasta alemanya, famosa pels seus films propagandístics de l’Alemanya nazi, la va fer el seu col·lega Breitbart per elogiar el seu treball.

El Tea Party, sorgit a principis de 2010 com a reacció a la crisi financera i les polítiques progressistes del president Barack Obama, va ser el primer vehicle que va utilitzar Bannon per propagar la seva ideologia populista. I, ben aviat, va veure la candidatura de Donald Trump com un altre vehicle, tot i que “imperfecte”, per dur a terme la seva revolució, segons va explicar a un amic, que és citat en un perfil del polèmic assessor de la Casa Blanca publicat pel diari The New York Times.

Un “gran manipulador”

Els seus crítics asseguren que és un racista, un misogin, un antisemita i un islamòfob. Tot i així, és una figura més complexa. Els seus partidaris desmenteixen aquestes acusacions i apunten a les seves amistats jueves o afroamericanes.

Ben Shapiro, també exdirector de Breitbart, veu Bannon com un “manipulador” que ha convertit l’extrema dreta en “corrent principal” amb “finalitats polítiques”. Aquesta idea de figura maquiavèl·lica és la que hi ha darrere l’article de portada de la revista Time d’aquesta setmana, que qualifica l’assessor del president com “el gran manipulador”.

Tant aquesta publicació com altres mitjans nord-americans han afirmat que Bannon és l’home més influent de la Casa Blanca. És considerat l’autor, juntament amb el seu número dos, Stephen Miller, del dur discurs de la inauguració de Trump sobre el polèmic decret migratori que prohibeix de manera temporal l’entrada d’immigrants de set països de majoria musulmana i refugiats de la resta del món. Aquesta ordre executiva, bloquejada pels tribunals, ha creat la primera crisi del govern del republicà.

A més de manipulador, Bannon s’ha guanyat altres sobrenoms com el poder a l’ombra, el Rasputin de Trump -pel conseller rus del tsar Nicolau II- o el titellaire que mou els fils del president. La seva influència no és nova, altres assessors com el republicà Karl Rove, durant la presidència de George W. Bush, van ser considerats els cervells dels seus governs. Però alguns creuen que la ideologia extremista de Bannon el fa diferent.

“Bannon és molt més ambiciós. Vol destruir la idea mateixa dels Estats Units com un gresol no unit per la identitat racial i ètnica, sinó per un conjunt d’ideals”, escriu Paul Waldman, columnista del diari The Washington Post. Alguns mitjans conservadors, però, critiquen aquests retrats periodístics perquè consideren que només busquen malmetre el lideratge de Trump.

Sigui com sigui, a la Casa Blanca hi conviuen diferents consellers del president que es divideixen entre els ultranacionalistes i els afins a l’elit del Partit Republicà. El mateix Trump va esperonar una lluita de poder entre aquests dos corrents quan va nomenar com a assessors principals Bannon i Reince Priebus, expresident del comitè nacional del Partit Republicà. D’altra banda, també tenen molt de poder la filla del president, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, que és un dels consellers més importants.

Proteccionisme i diplomàcia

La influència de Bannon, però, sembla de moment més important. De fet, aquest exbanquer, que fa anys es va definir com “un leninista” que “vol destruir les elits”, ha aconseguit que Trump adopti algunes de les polítiques que va promoure des de la web Breitbart, en matèria d’immigració o en polítiques econòmiques. És un discurs proteccionista i a favor d’una despesa del govern en infraestructures que topa amb l’ortodòxia del partit del president. Bannon és el poder a l’ombra, però Trump ja ha deixat clar que ell no és un titella i que és ell qui pren les decisions.