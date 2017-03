Sturgeon a May: “El futur d’Escòcia és decisió nostra”

Setmana de cartes i imatges per a la història a l’illa britànica. La primera ministra, Theresa May, va posar en marxa dimecres, per mitjà d’una missiva, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. La seva homòloga escocesa, Nicola Sturgeon, va adoptar el mateix estil i determinació a l’hora de defensar el mandat del Parlament d’Escòcia. Just ahir va fer arribar una carta a Downing Street per demanar a May l’autorització per convocar un nou referèndum per la independència a Escòcia, després del fracàs de l’anterior -celebrat el 18 de setembre del 2014-, que va obtenir el vot negatiu d’un 55,3% de la població.

Responent a la intenció de la primera ministra britànica d’ignorar la petició del govern escocès, Sturgeon va sostenir que “no hi ha motius de pes” per bloquejar-la i que la qüestió central no és “si s’ha de respectar o no el mandat del Parlament d’Edimburg, sinó com s’ha de fer el referèndum”.

La independentista va aprofitar per demanar a May que canviï d’opinió i que participi en “un debat constructiu” perquè la població escocesa “té el dret a elegir el seu propi futur”. Precisament, un sondeig de la firma Survation reflecteix que un 65% dels escocesos donen suport a la consulta sense tenir en compte la veu i el vot del Parlament britànic.

Pel que fa a la data del referèndum, Sturgeon es va mostrar flexible. Tot i que la proposta és que es faci entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019, l’escocesa va acceptar reconsiderar el calendari tenint en compte que coincidiria amb la fase final de negociació del Brexit amb la Unió Europea.