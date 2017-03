Escòcia anuncia el segon referèndum d'independència a partir de la tardor del 2018

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat en conferència de premsa a Edimburg que la setmana vinent durà al Parlament d'Edimburg el projecte de llei per demanar a Westminster l'autorització per celebrar un segon referèndum d'independència entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019. En una compareixença, la primera ministra s'ha queixat amargament de la "intransigència" de la primera ministra britànica, Theresa May, per negociar una participació d'Escòcia en termes d'igualtat en relació al procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

El Brexit pot ser una realitat demà mateix, si aquesta nit tant la Cambra dels Comuns com la dels Lords donen llum verda final a la llei de la desconnexió. A partir de demà, Londres podria enviar la comunicació oficial a Brussel·les advertint la UE de l' inici del procés de divorci. Sturgeon ha comentat que no sap quan es pot produir la declaració del Brexit, "si demà, dimecres o la setmana que ve", però ha afirmat que si els escocesos voten per la independència les institucions europees haurien d'acceptar i respectar la decisió.