Sturgeon envia la carta pel referèndum escocès a May

En una època dels 140 caràcters, dels missatges tecnològics, Theresa May i Nicola Sturgeon s'han estimat més la via clàssica de les cartes. La primera ministra britànica va escriure una missiva oficial en què anunciava l'inici de les negociacions del Brexit. En un despatx oficial de Downing Street, de taula robusta i quadres històrics. El moment de la rúbrica ha quedat per a la posteritat en una imatge que el govern de Londres va mantenir embargat durant unes hores.

La primera ministra escocesa ha escrit una altra carta, en aquest cas per demanar a May l'autorització per convocar un referèndum per la independència, el segon en menys de tres anys. Però hi ha canvis entre les dues imatges. A la rigidesa britànica, la informalitat escocesa. El govern escocès ha publicat al seu compte de Twitter una fotografia de la governant independentista escrivint la missiva amb una postura i entorn molt poc habituals. Sturgeon apareix amb les cames plegades al sofà de la seva residència oficial d'Edimburg.

La imatge contrasta amb la de May però recorda una altra de la conservadora Margaret Thacher, la primera ministra liberal i coneguda popularment com la Dama de Ferro.

Més enllà de l'anècdota que pot donar peu a estudis semiòtics, Sturgeon està decidida a tirar endavant amb el referèndum, malgrat que des de Londres i alguns sectors de l'oposició escocesa han reclamat als independentistes que esperin a acabar amb les negociacions amb la UE pel Brexit i que es preveuen dures i llargues.

Watch First Minister @ScotGovFM @NicolaSturgeon on why she is formally asking for powers to hold a second independence referendum pic.twitter.com/rrg9ruxR6Q — Scottish Government (@scotgov) 31 de març de 2017

Majoria pel dret a votar

Malgrat el rebuig britànic, la majoria d'escocesos opina que el Parlament autònom de Holyrood hauria de tenir el dret a decidir si es fa o no un segon referèndum d'independència a la regió i que el govern britànic no hauria de poder bloquejar els seus plans. Un so ndeig de la firma Survation feta per encàrrec per al Partit Nacionalista Escocès (SNP)conclou que tan sols un 35% considera que Westminster -Parlament britànic- hauria de tenir veu en la decisió sobre una nova votació d'independència.



Davant d'aquest percentatge, un 53% sosté que la determinació d'Holyrood hauria de ser suficient. Preguntats sobre el dret del Parlament britànic a bloquejar la voluntat de la cambra escocesa, el 54% dels participants afirmen que hauria de negar-se aquest dret, en contrast amb un 39% que sí que hi va reconèixer.



Sobre el temps en què s'hauria de programar aquest segon plebiscit -el primer es va celebrar el 18 de setembre de 2014 i el 'no' a la independència es va imposar amb un 55,3% dels vots- un 50% declara que el Parlament escocès hauria de decidir quan se celebra i un 39% que hauria de decidir-ho el Parlament britànic.



Un portaveu del ministre per a Escòcia, David Mundell, afirma que aquesta enquesta posa de manifest que "els intents del govern britànic de bloquejar un referèndum van en contra de la voluntat del poble escocès".