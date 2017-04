Disturbis a Sud-àfrica per la mort d'un nen negre a mans de dos grangers blancs

Diversos comerços han estat saquejats i tres habitatges i un tractor incendiats per ciutadans negres al nord-oest de Sud-àfrica, en una protesta per la mort d'un nen negre de 12 anys a mans de dos grangers blancs.

"La comunitat de Coligny ha viscut en un estat d'exaltació des de la mort del nen, en un afer que la gent creu vinculat amb el racisme", ha declarat aquest dimecres l'administració de la zona.

Dues persones de 23 i 33 anys han estat detingudes i acusades d'assassinat per la seva suposada implicació en la mort del nen.

Segons veïns citats per mitjans locals, el menor va ser agredit pels grangers després de ser trobat divendres passat a la seva plantació de blat.

El nen va caure de la camioneta on l'havien pujat els dos homes després d'agredir-lo, i ha acabat morint en un hospital de la zona, segons les primeres conclusions de la policia, que intenta ser el màxim de transparent possible amb les investigacions per calmar les protestes, que exigeixen que s'imputin els responsables.

Els dos detinguts compareixeran aquest divendres davant del jutge.

Focus de tensió

Les zones rurals són un dels principals focus de tensió racial a Sud-àfrica, on bona part de la població negra acusa els propietaris de les terres (majoritàriament blancs) d' explotació i maltractament laboral.

No obstant això, els grangers són víctimes sovint de robatoris amb violència que organitzacions afrikaans (nom que designa la població blanca sud-africana, d'origen holandès) atribueixen a motivacions racials. Aquests robatoris van causar al país, l'any passat, 70 morts.