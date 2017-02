Suècia respon amb dones a Trump

La vice primera ministra sueca i titular de Clima, l'ecologista Isabella Lövin, ha causat controvèrsia en penjar una foto a les xarxes socials que ha estat interpretada com un troleig al president dels Estats Units, Donald Trump, que havia difós una imatge al Despatx Oval envoltat només d'homes signant el decret que prohibeix destinar recursos federals a grups internacionals que proporcionen informació sobre avortaments.

540x306 Trump signa l'ordre anti-avortament envoltat d'homes. / RON SACHS / GETTY Trump signa l'ordre anti-avortament envoltat d'homes. / RON SACHS / GETTY

Lövin ha fet una versió d'aquesta posada en escena de Trump, que va rebre crítiques per no comptar amb cap dona tractant-se d'un tema d'avortament, i a la fotografia que ha penjat apareix al costat de set de les seves col·laboradores signant diverses iniciatives climàtiques presentades per l'executiu del socialdemòcrata Stefan Löfven.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6 — Isabella Lövin (@IsabellaLovin) 3 de febrer de 2017

"Acabo de signar la nova llei sueca sobre clima, comprometent a tots els futurs governs a emissions netes zero eL 2045. Per un futur més segur i millor", escriu la ministra, que tot i que no fa cap referència al president nord-americà, el gest ha estat interpretat de forma unànime pels mitjans suecs com una resposta a Trump.

" Pulla a Trump", escriu la televisió pública SVT a la seva pàgina web, mentre el conservador 'Dagens Nyheter', el principal rotatiu suec, parla en la seva edició digital que el govern "es riu" del president dels EUA mentre que el liberal 'Svenska Dagbladet' es refereix al " contraatac" de Lövin.

"Som un govern feminista, es veu en aquesta foto. Després ja és cosa de cadascú com s'interpreta", ha declarat la ministra en un comunicat de premsa. El govern de coalició de socialdemòcrates i ecologistes ha fet bandera des de la seva formació a l'octubre de 2014 de la seva condició de "feminista" ja que és paritari.