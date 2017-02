Suïssa rebutja en un referèndum apujar la fiscalitat a les multinacionals

Els suïssos han rebutjat aquest diumenge en referèndum la reforma de la fiscalitat de les multinacionals instal·lades al país, segons els primers sondejos publicats per l'institut Gfs.bern.

Els ciutadans havien de decidir si acceptaven la llei que modifica les condicions fiscals d'aquestes companyies per adequar-les als nivells exigits per la UE, encara que amb nous beneficis perquè no marxessin del país.

Finalment ha guanyat el no, que argumentava que la reforma implicaria una pèrdua de recaptació immensa que hauria de ser compensada pel contribuent, i la voluntat popular s'ha imposat al que havien aprovat tant el Consell Federal (govern) com el Parlament.

Suïssa ha estat criticada durant anys per la UE perquè moltes empreses amb "estatut especial" –les anomenades societats hòldings, societats de domicili o societats mixtes– es beneficien d'una taxa impositiva reduïda i paguen uns impostos que oscil·len entre el 7,8 per cent i el 12 per cent.

Davant l'amenaça de prendre represàlies, el 2014, Suïssa va pactar amb la UE abolir aquest "estatus especial" i modificar el sistema perquè, de mitjana, la pressió fiscal estigués al voltant del 14 per cent. El Consell Federal va redactar una llei que va ser aprovada pel Parlament l'any passat, però un grup de ciutadans va aconseguir reunir les 50.000 signatures necessàries perquè la reforma fos ratificada o rebutjada en referèndum.

La mesura hauria afectat unes 24.000 firmes instal·lades a Suïssa que donen feina a unes 150.000 persones i contribueixen a la meitat de les taxes corporatives federals.

Sí a facilitar l'obtenció de la nacionalitat als néts d'immigrants

En canvi, els suïssos sí han aprovat aquest diumenge en referèndum una reforma que permetrà que els néts d'immigrants residents al país puguin beneficiar-se d'un procés de naturalització simplificat encara que no automàtic, segons els primers sondejos publicats per l'institut d'estudis Gfs.bern.

Els ciutadans han ratificat així la decisió governamental –a la qual el Parlament va donar suport– de facilitar el procés de nacionalització d'uns 25.000 joves. L'objectiu és "facilitar" el procés, però els criteris d'integració del sol·licitant no es modificaran, i s'exclou totalment la naturalització automàtica.

La reforma només afecta als menors de 25 anys que hagin nascut a Suïssa, hagin estat escolaritzats almenys 5 anys i que tinguin un permís de residència vàlid. A més, un dels seus pares ha d'haver viscut al país almenys deu anys, haver estat escolaritzats un lustre, i haver tingut un permís de residència vàlid.



Addicionalment, un dels seus avis haurà d'haver obtingut un permís de residència que s'haurà de presentar com a prova, o haver nascut a Suïssa. Igualment, els joves hauran de demostrar que respecten l'ordre jurídic i els valors fonamentals de la Constitució, han de dominar almenys una llengua del país i pagar els seus impostos.



El partit suís ultradretà Unió Democràtica de Centre (UDC) s'havia a oposat a la reforma amb l'argument que només obriria la porta a més estrangers de forma descontrolada el que al seu entendre posa en perill els valors del país, però finalment la seva visió ha estat derrotada a les urnes.