Suïssa vota sortir progressivament de l'energia nuclear

Un 58% dels suïssos diu que no a l' energia nuclear. Almenys a mitjà termini. Suïssa ha votat aquest diumenge en referèndum per l' Estratègia Energètica 2050 aprovada pel Parlament, un projecte de llei que busca reduir el consum d'electricitat, augmentar l' eficiència energètica, promoure les energies renovables i, sobretot, prohibir la construcció de noves centrals nuclears. Les centrals nuclears que ha hi ha poden esgotar el seu període de vida, que acaba als 50 anys d'explotació. Actualment, Suïssa compta amb cinc reactors nuclears que produeixen un terç de l'electricitat del país.

El govern suís va començar a treballar en la nova llei després de l'accident nuclear japonès de Fukushima el 2011 per deixar enrere l'era nuclear i crear les bases d'un ambiciós projecte de transformació energètica. En una primera etapa, el projecte contempla un augment de la producció d'energies verdes a 11.400 gigawatts d'aquí a l'any 2035.

La major part de suïssos, cridats a les urnes diverses vegades a l'any i avesats als referèndums, van votar per correu en el curs de les tres setmanes anteriors a la cita electoral.