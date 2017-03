El Suprem veneçolà assumeix les competències del Parlament

El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela ha decidit que assumirà les competències del Parlament, que està en mans de l'oposició, per "desacatament". D'aquesta manera, els actes del legislatiu no tindran validesa durant el temps que la cambra mantingui aquest estatus.

L'Alt Tribunal ha expressat la decisió a través d' una sentència clara i directa: "Mentre persisteixi la situació de desacatament i d'invalidesa de les actuacions de l'Assemblea Nacional, aquesta Sala Constitucional garantirà que les competències parlamentàries siguin exercides directament per aquesta Sala o per l'òrgan que ho disposi, per vetllar per l' Estat de Dret".

El Suprem, ja fa un any, havia assignat l'estatus de "desacatament" al Parlament per l'incompliment de diverses sentències. La decisió de la sala judicial, però, es produeix just ara perquè quatre advocades van interposar un recurs i van demanar-li que considerés un article de la Constitució i un altre de la Llei Orgànica d'Hidrocarburs en la interpretació d'una sentència judicial.

Desobediència

Segons el marc constitucional, la creació d'empreses mixtes requereix " l'aprovació prèvia de l'Assemblea Nacional" i és l'executiu qui ha d'informar-la "de les circumstàncies i condicions en relació amb la constitució de l'empresa, inclosos els avantatges especials previstos a favor de la República". L'altra llei, en canvi, especifica que en aquesta mateixa matèria el Parlament pot modificar les condicions proposades o establir les que consideri convenients i que qualsevol canvi posterior també ha de ser sotmès a l'avaluació de la cambra.

Responent a aquesta petició, el Suprem ha manifestat que "no hi ha cap impediment" perquè l'executiu constitueixi empreses mixtes i que ha de ser precisament aquest poder qui informi la Sala Constitucional "de totes les circumstàncies i condicions en relació amb la seva creació". A més, ha matisat que el Parlament no pot fer modificacions al respecte.

A banda de les divergències en relació amb la creació d'empreses mixtes, l'Alt Tribunal ha recordat que, entre els motius per retirar temporalment els poders de la cambra legislativa, cal afegir que el Parlament va incorporar, en el moment de constituir-se, quatre diputats la investidura dels quals havia estat impugnada.

Situació tensa

El Parlament veneçolà perd el poder de forma temporal en un moment de crisi política, i també social, al país. L'Organització d'Estats Americans va reunir-se el passat dimarts per avaluar la situació de Veneçuela. Els vint estats que van trobar-s'hi van comprometre's a "concretar un mecanisme per donar suport al funcionament de la democràcia i al respecte a l'Estat de Dret al país".