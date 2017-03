El Suprem dels EUA s’inhibeix en el cas dels lavabos per a transsexuals

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat posicionar-se sobre si els transsexuals han d’utilitzar els lavabos del sexe amb el qual s’identifiquen, i ho ha justificat pel nou rumb que ha ordenat l’actual administració de la Casa Blanca. En una de les seves primeres actuacions, el president Donald Trump va revocar una ordre federal del seu predecessor, Barack Obama, que reconeixia aquest dret dels escolars transgèneres.

Això obligarà un tribunal de l’estat de Virgínia a dictar una nova sentència pel cas de Gavin Grimm, de 17 anys i nascut amb genitals femenins, a qui un jutjat li havia reconegut poder fer servir els lavabos de nois, malgrat que l’escola s’hi oposava per preservar l’ statu quo del centre.

El Tribunal Suprem havia acordat l’octubre passat abordar l’apel·lació i va convocar per al 28 de març una audiència per escoltar els arguments de les parts. La resolució del cas hauria suposat el primer pronunciament de l’alt tribunal sobre els drets dels transgèneres i hauria marcat una fita per a la resta de casos del país. “Milers d’estudiants transgèneres de tot el país hauran d’esperar encara més per a una decisió final del tribunal més important de la nació, perquè es reconeguin els seus drets bàsics”, va lamentar Sarah Warbelow, directora legal de la Campanya de Drets Humans.

El dret a la privacitat

Per contra, Kerri Kupec, advocat de l’Aliança en Defensa de la Llibertat, un grup cristià conservador, va donar la benvinguda a la decisió judicial: “El primer deure dels districtes escolars és la protecció dels drets de privacitat de tots els estudiants que assisteixen a les seves escoles, i respectar els drets dels pares que, comprensiblement, no volen que els seus fills ensenyin les seves parts íntimes mentre es canvien en vestidors o es dutxen”.

Hi ha altres casos sobre els drets dels transsexuals en tribunals inferiors, incloent-hi la impugnació d’una llei de Carolina del Nord segons la qual, en edificis públics, el col·lectiu ha de fer ús dels lavabos que corresponen al sexe que figura en el seu certificat de naixement. La llei ha generat protestes, boicots i demandes en diferents estats dels EUA.

El departament d’Educació va aconsellar el 2015 que les escoles tractessin els estudiants transgènere “en consonància amb la seva identitat de gènere”. Un any més tard, el govern Obama va anar més enllà i va amenaçar els centres amb la pèrdua dels ajuts federals si discriminaven el col·lectiu. L’ordre ha quedat ara sense efecte arran del triomf de Trump, que qüestiona una solució federal per resoldre la problemàtica.

Gavin Grimm és alumne de l’institut Gloucester, a l’estat de Virgínia, i la direcció del centre li va permetre l’ús dels lavabos d’homes fins que el consell escolar s’hi va oposar. La comunitat educativa del centre va preferir que el noi anés a uns lavabos reservats, però la Unió de Llibertats Civils, que defensa l’interès de l’adolescent, va rebutjar l’oferta afirmant que era una humiliació per al menor perquè convertia Grimm en un “espectacle mòbil”, segons les seves paraules. “El retard de la resolució no proporciona cap benefici al tribunal i perllongarà innecessàriament els perjudicis als estudiants transgèneres de tot el país”, va denunciar l’ONG.