El Suprem tanca el Parlament de majoria antichavista

Sense competències

El Tribunal Suprem de Veneçuela ha deixat l’Assemblea Nacional sense competències legislatives, en una mesura que ha sigut qualificada per l’oposició antichavista com “un cop d’estat”. D’aquesta manera, els actes del Parlament no tindran validesa durant el temps que la cambra estigui sota el control judicial. El president de la cambra, l’opositor Julio Borges, va denunciar ahir que el règim chavista ha perpetrat un “cop d’estat” aprofitant-se de la falta d’independència judicial i va incidir que la sentència és “porqueria” que va contra els interessos del “poble veneçolà”.

En un acte amb altres diputats a l’escala de l’edifici de l’Assemblea, Borges va escenificar el seu desacord estripant la sentència del Suprem que, al seu parer, entrega “tot el poder” al president Nicolás Maduro. En aquest sentit, va alertar que a partir d’ara el govern podrà “fer les lleis o donar els contractes que li doni la gana, endeutar el país com els doni la gana i perseguir els veneçolans com els doni la gana”. “És un cop d’estat amb totes les seves lletres, és una dictadura”, va clamar. En la mateixa línia també es va expressar una de les cares més conegudes internacionalment dels antichavistes, el governador Henrique Capriles, que va criticar la falta d’independència que suposa el control judicial. Els opositors no descarten convocar mobilitzacions per “defensar” el Parlament.

Un any de desacatament

Des del gener del 2016 l’Assemblea Nacional està controlada per una majoria antichavista que va guanyar les eleccions. La connivència entre el poder legislatiu i la presidència ha sigut des del principi més que conflictiva, amb recursos i acusacions mútues de traïció a la pàtria. Fa un any l’Alt Tribunal va decretar el Parlament en “desacatament” per l’incompliment de diverses sentències, entre les quals acceptar tres dels quatre diputats que havien sigut vetats judicialment per recollir l’acta.

La decisió del Suprem arriba just hores després que l’Organització dels Estats Americans (OEA) intentés aplicar l’anomenada Carta Democràtica, un mecanisme establert per castigar els membres que s’allunyin de l’estat de dret.

El Perú del conservador Pedro Pablo Kuczynski va ser el primer país a reaccionar i va decidir retirar el seu ambaixador de Caracas.