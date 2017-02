Taiwan busca veritat i justícia 70 anys després de la massacre de la Xina comunista

L'actual presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, ha assegurat aquest dimarts que vol aclarir i trobar els responsables de l'anomenat "incident dels 228", uns fets que van passar 70 enrere i que simbolitzen la lluita per la identitat taiwanesa davant de la Xina, així com la defensa de la democràcia i els drets humans a l'illa.

El 28 de febrer del 1947, Taiwan va viure una de les pitjors massacres que ha sofert aquest territori insular. Aquell dia, les tropes del Partit Kuomintang (KMT), enviades pel president de la Xina nacionalista, Chiang Kai-shek, van emprendre una forta repressió contra un aixecament popular a la capital taiwanesa, Taipei, uns fets que van acabar amb desenes de milers de morts. Ara, després d'uns anys de tabú sobre el tema, ja que el mateix KMT havia controlat l'illa fins al 2000, Taiwan vol descobrir tota la veritat. La presidenta Tsai Ing-wen ha manifestat que "l'objectiu de la justícia de la transició és la reconciliació, no pas la lluita, sinó afrontar units el futur".

Els fets s'han d'entendre en un moment en què Taiwan acabava de ser alliberat. Entre el 1895 i el 1945, l'illa havia estat sota influència nipona. Amb la rendició del Japó en finalitzar la Segona Guerra Mundial, tanmateix, els aliats van cedir l'administració de Taiwan a la Xina nacionalista de Chiang Kai-shek, que estava enfrontada amb la Xina comunista de Mao Zedong.

Un petit incident el 27 de febrer, en què agents de l'Oficina del Monopoli del Tabac van matar accidentalment un vianant a Taipei durant la detenció d'una venedora de cigarrets sense llicència, va ser suficient per fer esclatar una revolta contra el govern del Partit Kuomintang. El governador de l'illa, el general Chen Yi, va interpretar que la protesta havia estat conseqüència de la seva gestió i els abusos de funcionaris. Per això, va sol·licitar l'enviament de tropes xineses. La seva petició va ser acomplerta i, durant els següents mesos, entre 18.000 i 28.000 insulars van morir en mans de les forces armades de la Xina.

Durant la dècada del 1990, coincidint amb la democratització de l'illa, el règim autoritari del KMT ja va admetre "l'incident del 228": va disculpar-se, va compensar les víctimes i va erigir monuments en commemoració dels fets. Tanmateix, l'incident no es va investigar, i encara menys es van buscar els culpables i es van atribuir responsabilitats. La població taiwanesa veu aquests fets històrics de diferent manera. Hi ha qui vol deixar de banda el passat i valorar les aportacions de Chiang Kai-shek en l'anomenat "miracle econòmic", mentre que hi ha els que titllen el general "d'assassí i de monstre" i volen que el general sigui jutjat.