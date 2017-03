Tensió entre la Xina i França per la mort d'un ciutadà xinès a París

Segona nit de protestes i aldarulls al districte 19è de París, on vivia el ciutadà d'origen xinès Shaoyo Liu, mort diumenge al vespre. Les circumstàncies de la mort, a causa d'un tret de la policia, estan sent investigades i divergeixen segons la font: la policia evoca legítima defensa, cosa que nega la família. El succés ha provocat la còlera de la comunitat asiàtica a París, que protestava per la brutalitat policial. Les mobilitzacions van començar dilluns al vespre i han continuat la nit de dimarts a dimecres.

El govern xinès ha demanat explicacions a França i exigeix una investigació que esclareixi els fets. Per a aquest dimecres estan previstes noves mobilitzacions, i els advocats de la família de Shaoyo Liu han anunciat una compareixença de premsa.

Dos casos recents han originat a França fortes protestes contra la policia i els seus mètodes: la mort per asfixia del jove Adam Traoré, de 24 anys, i les greus tortures infligides a Théo L., de 22. El 2005, la mort de Zyed i Bouna, dos adolescents que fugien de la policia, van inflamar la 'banlieue' del nord de la capital francesa amb setmanes d'altercats.