Teodorín Obiang, la corrupció guineana jutjada a França

A Teodorín Obiang, el fill del dictador de Guinea Equatorial del mateix nom, se'l coneix més per les seves extravagàncies i el gust per objectes cars i la seva faceta de 'playboy' que per la seva activitat política com a vicepresident del ric país africà que la seva família ha saquejat des de fa gairebé quatre dècades. Aquesta barreja de la cosa pública i privada l'ha portat davant de la justícia francesa, que l'acusa de malversació de fons públics i corrupció, en el primer judici a França en què es jutja un líder africà. Com es preveia Obiang, no s'ha presentat a la vista, que es preveu que duri fins el 12 de gener al·legant errors en la notificació.

La investigació que ha acabat en un tribunal afirma que Obiang ha desviat diners del pressupost públic per dur una vida de luxe desenfrenat a la capital francesa. Amb els diners que donen les riques reserves petrolieres, el vicepresident s'ha comprat mansions o cotxes, mentre vuit de cada 10 guineans tenen prou feina per sobreviure i no tenen les necessitats elementals garantides.

Segons la fiscalia, Obiang, de 47 anys, ha gastat 200 milions d'euros en l'adquisició de fins a sis apartaments situats als barris més prestigiosos de París. En una de les cases, el guineà disposa de cinema, una sauna, una perruqueria i una discoteca. Tot, a costa de buidar les arques públiques.

El de França no és l'únic assumpte pendent que Obiang té amb la justícia. Als Estats Units l'han expropiat diversos apartaments i mansions, valorats en uns 30 milions, així com cotxes esportius i de luxe. A mig Holanda i Suïssa també té causes obertes i els advocats del guineà intenten que conservi el guant de lluentons que va pertànyer a Michael Jackson.

La causa contra Obiang, a qui el seu pare va nomenar número dos del govern després de renovar la presidència per un sospitós 98% - Transparència Internacional i Sherpaha-, estat possible per la tenacitat i lluita d'entitats pels drets humans i contra la corrupció, que han pressionat les autoritats judicials franceses perquè investiguessin la presumpta malversació de fons públics. L'equip del vicepresident ha intentat fins a l'últim moment que no se celebri el judici i fins i tot va acudir al Tribunal Penal Internacional, argumentant la immunitat diplomàtica d'Obiang però la cort de l'Haia ha evitat pronunciar-se en entendre que no és la seva jurisdicció.