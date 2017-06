Teresa Ribera: “No hi haurà un efecte contagi de més retirades”

Ex secretària d’estat de Canvi Climàtic del govern de Zapatero, Teresa Ribera va seguir des de la primera línia la llarga negociació que va fructificar el desembre del 2015 amb la signatura de l’Acord de París. Ribera dirigeix l’Institut del Desenvolupament Sostenible i les Relacions Internacionals (IDDRI), un dels think tanks més rellevants en matèria ambiental.

Creu que hi pot haver un efecte dòmino?

No és descartable que algú s’hi apunti però no hi haurà un efecte contagi. Al contrari, jo crec que hi haurà una contestació massiva, una gran irritació, com ja hem vist aquest vespre [per ahir], tant des dels Estats Units, entre alcaldes, empresaris i la ciutadania, com a la resta del món.

Trenca la solidaritat internacional?

És una decisió alimentada pel seu entorn aïllacionista, retrògrada, però es quedarà sense aliats perquè la Xina i l’Índia també estan compromesos amb París perquè entenen que són difícils la pau social i la salut pública sense els canvis mediambientals. Trump deixa París però, ¿els Estats Units també abandonaran la resta dels fòrums sobre el clima? El canvi climàtic ja forma part de l’agenda mundial. Amb qui parlaran?

Trump justifica que l’acord afebleix l’economia.

Això és tan mentida com tot el que diu sobre la ciència i els mitjans de comunicació. La retirada s’entén com una protecció als interessos d’uns quants sectors econòmics, el carbó, els automòbils, però això encara s’ha de veure, perquè les empreses nord-americanes i els inversors ja comencen a exigir transparència mediambiental. Però a més, des del punt de vista d’intel·ligència política, Trump demostra que no en té perquè no aconseguirà cap aliat, estarà sol.

Es pot calcular quina incidència mediambiental tindrà?

És molt difícil perquè han sortit molts alcaldes i estats nord-americans que s’han reafirmat en l’acord i continuaran aportant diners als fons internacionals. Trump pot revertir les mesures federals però no té potestat sobre la resta d’administracions. Avui és un dia trist però Trump ha alimentat l’esperit de la rebel·lió.