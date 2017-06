Theresa May deixa caure els peons més fidels per salvar el cap

Theresa May va sacrificar ahir els seus dos peons més fidels. O ho feia o, segons diferents mitjans britànics, s’enfrontava a una revolta dins del Partit Conservador per derrocar-la com a líder després del desastre electoral de dijous. Tots dos han sigut acusats com a màxims responsables de les errades de campanya.

Ahir al migdia, a través de la web ConservativeHome, els fins ara màxims assessors polítics de la premier, Fiona Hill i Nick Timothy, van presentar la dimissió. Acceptar-les, o suggerir-los que la presentessin, mostra l’extrema feblesa en què ha caigut la substituta de David Cameron, menys d’un any després de ser coronada sense debat com la persona més adequada per tirar endavant el Brexit, una tasca per a la qual ara té les mans lligades.

Els militants, en contra

May només ha comprat temps, però. És un zombi polític a l’espera que li donin el cop de gràcia. L’esmentada web difonia, també ahir, una enquesta entre els militants conservadors en què gairebé el 60% en demanaven la renúncia.

Les reaccions al sacrifici ritual dels assessors no es van fer esperar. Alguns dels periodistes més influents del país emetien missatges d’incredulitat davant dels esdeveniments. Robert Peston, d’ITV News, deia en dues piulades: “Renúncies com les de Hill i Timothy creen un risc enorme per a May perquè tots els parlamentaris els volien fora. Ara ha perdut els seus escuts humans. Hi ha també una cosa molt estranya en què els dos assessors assumeixin la responsabilitat del desastre tory i no ho faci Theresa May”.

El cap de comunicacions de Tony Blair entre el 1997 i el 2003, Alastair Campbell, hi afegia: “No compro la línia d’argumentació segons la qual els líders fallen pels mals consells. Si els líders confien en assessors dolents, és una qüestió de judici”. Tot i l’assetjament a què es veu sotmesa, Theresa May intenta sobreviure arrencant un compromís del Partit Unionista Democràtic d’Irlanda del Nord. Ahir, a Belfast, les dues formacions van arribar a un principi d’acord d’estabilitat i confiança. Segons revelava Robert Peston en el seu mur de Facebook, damunt de la taula hi havia una oferta de coalició formal però no és el que s’ha pactat. A partir d’ara, la premier només té una setmana per presentar el seu programa al nou Parlament. Un programa que difícilment satisfarà a ningú. Ni els brexiteers radicals ni els més tous, com la cap del partit a Escòcia, Ruth Davidson, que participar en la negociació.