Theresa May condemna "l'atroç atac terrorista"

Commoció aquest matí de dimarts a la Gran Bretanya. L'atemptat d'ahir a Manchester, al final d'un concert de la cantant pop Ariana Grande, ha deixat 22 morts i una seixantena de ferits. La primera ministra britànica, Theresa May, que mantindrà aquest dimarts una reunió amb el comitè d'urgència del govern, ha condemnat " l'atroç atac terrorista" i ha mostrat tot el seu suport a les víctimes. L'atemptat, que arriba a tres setmanes dels comicis, ha interromput la campanya electoral.

La bandera europea voleia aquest matí a mig pal a Brussel·les, des d'on Jean-Claude Juncker, el president de la Comissió Europea ha dit: "Trenca el meu cor que, novament, el terrorisme aparegui per instal·lar la por allà on hi hauria d'haver joia"

Mandataris europeus han expressat al llarg d'aquest matí el seu suport al Regne Unit i se solidaritzen amb les víctimes:

J'adresse mes pensées au peuple britannique, aux victimes et à leurs proches. Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 de maig de 2017

Per la seva banda, la Casa Blanca ha comunicat que el president Trump, de viatge a Israel i Palestina, està sent informat de tots els esdeveniments ocorreguts.